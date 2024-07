Operaestate Festival: sul palco Leonora Armellini e quintetto di fiati

Secondo appuntamento dedicato ai giovani talenti di Operaestate Festival con la pianista Leonora Armellini insieme ad un quintetto di fiati

Una serata di musica classica e virtuosismo, con le musiche di tre straordinari compositori francesi

Prosegue la sezione dedicata ai Giovani Talenti della musica classica con un secondo appuntamento, curato da Giovanni Andrea Zanon, che giovedì 25 luglio alle 21.20 porta al Chiostro del Museo Civico uno straordinario Quintetto di fiati con la pianista Leonora Armellini.

Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dal Comune di Bassano insieme alle Città palcoscenico e realizzato grazie al contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Regione del Veneto e la rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

Operaestate Festival: i musicisti sul palco

Insieme ad Armellini, sul palco i musicisti Tommaso Benciolini al flauto, Erika Rampin all’oboe, Daniel Roscia al clarinetto, Manuel Cester al fagotto e Dario Venghi al corno, propongono tre Sestetti composti tra fine ‘800 e primi ‘900 da altrettanti compositori francesi.

L’ensamble eseguirà il Divertimento op. 6, autentico capolavoro, per spessore e profondità, del musicista francesce Albert Roussel, vicino alla rinascita sinfonica francese e degli stili nascenti di Gabriel Fauré e Claude Debussy.

A seguire il Sestetto FP100 di Francis Poulenc, dedicato a Georges Salles, all’epoca curatore del Louvre, che esalta le caratteristiche timbriche di ogni strumento e riecheggia lo stile popolare e vivace del music-hall. Un’opera inusuale nel panorama musicale cameristico dell’epoca, che dopo essere stata scritta nel 1932, fu eseguita nella versione definitiva nel 1940 presso la Salle Pleyel di Parigi.

Infine il brano più celebre del compositore Ludwig Thuille, il Sestetto op. 6, una pagina felicissima, equilibrata e piena di entusiasmo, dal dialogo strumentale pieno di inventiva. Una composizione in si bemolle maggiore, prettamente romantica con continui cambiamenti di colore e di consistenza, dalla maestosità del primo movimento alle melodie sentimentali del secondo, da episodi danzanti del terzo a ritmi gioiosi e veloci del finale.

Leonora Armellini: una giovane prodigio

Protagonista della serata la giovane musicista Leonora Armellini, premiata al Concorso Chopin di Varsavia per ben due volte, nel 2010 e nel 2021, e prima pianista italiana ad aver scalato le vette della competizione considerata il vertice del pianismo mondiale. Inizia lo studio del pianoforte a 4 anni e si diploma brillantemente a 12. Da allora è un susseguirsi di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Tiene regolarmente concerti come solista e camerista per festival e stagioni concertistiche in Italia e all’estero ed è stata affiancata da numerose e prestigiose orchestre. Con Matteo Rampin ha pubblicato il libro di divulgazione musicale “Mozart era un figo, Bach ancora di più”, ormai alla settima edizione.

Un concerto da non perdere, dedicato al virtuosismo e alla musica dei compositori francesi!

Biglietto unico € 10.00 – Info e prenotazioni Biglietteria del Festival tel. 0424 524214

Bassano del Grappa, 23 luglio 2024

Fonte: Comune di Bassano del Grappa Ufficio Stampa