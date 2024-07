Nove, Palazzo Baccin: Minifest, lo spettacolo Robin Hood di Teatro del Lelio

Teatro, musica dal vivo e clownerie – Venerdì 26 luglio h 20.45 – Cortile di Palazzo Baccin, Nove.

ROBIN HOOD

TEATRO DEL LELIO

Prosegue il Minifest, la rassegna di teatro dedicata alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie, a cura di Operaestate Festival che Venerdì 26 luglio alle 20.45, porterà al Cortile di Palazzo Baccin a Nove, lo spettacolo Robin Hood di Teatro del Lelio, uno spettacolo d’attore, musica dal vivo, clownerie a partire dai 3 anni.

Un evento inserito nel ricco cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dalla Città di Bassano del Grappa, qui in collaborazione con il comune di Nove e la Regione Veneto e sostenuto dal Ministero della Cultura, dall’Unione Europea e da aziende e Fondazioni “Amici del Festival”.

In questo spettacolo

Tre sgangherati personaggi in cerca della stazione, entrano per caso in un teatro. Disperati per aver ormai perso il treno, non si rendono conto che una trappola ben peggiore sta per incastrarli: un egocentrico regista fa dei provini per allestire lo spettacolo “Robin Hood”.

Senza via di scampo, e con la prospettiva di poter poi tornare a casa, i tre sfortunati ce la metteranno tutta per dar vita alla storia, sfoderando talenti nascosti e idee impensabili.

Scopriranno così la collaborazione e il senso del gioco di squadra, la soddisfazione di portare avanti un obiettivo comune, comprendendo che le difficoltà possono essere superate e le insicurezze dimenticate.

Il regista e attore Angelo Lelio, insieme a Fabia Ceccon, Dario Zisa e Barbara Scalco coinvolgeranno il pubblico. Creando uno spettacolo esilarante, con un format che lo rende unico nel suo genere. Mescolando momenti di teatro nel teatro con momenti di teatro d’attore di alto livello, musica dal vivo e scene recitate in lingua inglese.

Da non perdere!

La compagnia teatrale Il Gruppo del Lelio nasce nei primi anni ’90 con l’intenzione di proseguire l’attività teatrale della famiglia Lelio. Una tra le più antiche famiglie d’arte d’Italia. Angelo Lelio, direttore artistico, dopo diciassette anni trascorsi a Roma, dove ha lavorato con le più importanti compagnie primarie nazionali, decide di prendere le redini dell’attività dei genitori, ormai anziani.

In caso di maltempo lo spettacolo verrà allestito nella Sala Polivalente Pio X

Nei giorni di spettacolo, la biglietteria presso i luoghi dove gli stessi si svolgeranno, sarà aperta a partire da 45 minuti prima dell’orario di inizio. Questo per permettere il ritiro dei biglietti prenotati e l’acquisto di eventuali posti rimasti disponibili.

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it

