“Neverland”: show ispirato a Peter Pan in scena il 23 marzo al TCVI

Il nuovissimo family show di Ema Entertainment al Teatro Comunale di Vicenza: arriva “Neverland. L’isola che non c’è”, ispirato alla storia di Peter Pan, sabato 23 marzo alle 17.00

Ancora un musical per le famiglie negli spettacoli fuori abbonamento del Teatro Comunale di Vicenza, appuntamenti molto attesi dal pubblico perché adatti davvero ad un pubblico di tutte le età. Dopo lo strepitoso “Alice in Wonderland”, sarà la volta del musical “Neverland. L’isola che non c’è”, una nuovissima produzione Ema Entertainment con musiche originali, in programma in Sala Maggiore al Tcvi sabato 23 marzo alle 17.00.

Peter Pan a teatro: “Neverland” incanta grandi e piccini

Il nuovissimo family show, uno spettacolo che ha debuttato in febbraio, attualmente in tournée nei teatri di tutta Italia, è tratto dal romanzo di James Matthew Barrie, una storia senza tempo che ha incantato generazioni di ragazzi e non solo; porta in scena le vicende fantastiche di Peter Pan, il ragazzo che non voleva crescere, ma non è solo uno show o un musical: grazie all’originale allestimento multimediale, la nuova produzione diventa un vero e proprio sogno ad occhi aperti, un’avventura mozzafiato da condividere con tutta la famiglia.

Un’esplosione di emozioni tra musica, danza e videomapping

Con brani inediti, scenografie originali e una parte di recitazione che arricchisce danza, canto e performance, lo show intreccia le diverse forme artistiche trasportando bambini e adulti in emozioni senza tempo e nuove dimensioni; i meravigliosi costumi e le impressionanti scenografie, con un set in continua evoluzione grazie al sapiente utilizzo del videomapping, contribuiscono a proiettare gli spettatori in questo mondo magico, ricco di atmosfera, alla scoperta della propensione fiabesca che continua a vivere in ognuno di noi.

“Poter approdare sull’Isola che non c’è non è più solo un sogno – si legge nelle note di regia – Peter Pan con tutta la ciurma di personaggi fantastici, che potrebbero essere i molteplici aspetti del nostro mondo interiore, acquista ora la dimensione del volo tra realtà diverse”.

Lo spettacolo è costruito a partire dall’opera di inizio Novecento di James Matthew Barrie in forma di pièce teatrale con il titolo di “Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere” e di romanzo con “Peter e Wendy”.

Protagonisti, e autori

Il nuovo family show “Neverland. L’isola che non c’è” è un musical che ha come protagonisti Roberto Ciufoli, Anastasia Kuzmina, Margherita Rebeggiani, Daniele Bianconi; la regia è di Roberto Ciufoli, il riadattamento del testo è curato da Edoardo Lombardi; le coreografie sono di Nikolett Prok, le musiche originali di Emiliano Branda, i costumi e le scenografie di Dan Potra, le proiezioni grafiche e gli effetti speciali di Paolo Bertola.

Per lo spettacolo “Neverland. L’isola che non c’è” del 23 marzo ci sono ancora biglietti in vendita.

I prezzi dei biglietti sono:

32 euro il biglietto intero, 26 euro il ridotto over 65 e 16 euro il ridotto under 30. Per lo spettacolo è attiva la Promo Famiglia: acquistando due biglietti per adulti (intero, over 65) gli under 12 hanno diritto al biglietto a 10 euro.

Biglietti e gift card

Sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15, oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it. È possibile comprare i biglietti anche tramite 18App e Carta del docente.

Credit foto: M. Fusco

Vicenza, 21 marzo 2024

Fonte: Teatro Comunale Città di Vicenza – Ufficio Stampa