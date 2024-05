Musica Vicenza 2024: grande successo per Mu.Vi

Musica Vicenza: XXXIII Settimane Musicali al Teatro Olimpico 2024

Prima il silenzio, poi il suono, o la parola.

L’onda sonora di Mu.Vi – Musica Vicenza, ha avvolto la citta del palladio domenica scorsa. Un’intera giornata, da mattina a sera, dedicata all’emozione della musica dal vivo ha invaso la città di Vicenza. 12 concerti ad ingresso gratuito con 52 artisti che hanno riempito di musica 4 luoghi storici della città, tutti sold out, per l’ormai tradizionale appuntamento del festival Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza.

Mu.Vi 2024 un festival ricco di musica per tutte le età e generi

“Il Mu.Vi 2024 è stato ricchissimo di presenze di pubblico di tutte le età. Questo, per noi che vogliamo portare la musica fra la gente, è un risultato fondamentale racconta Sonig Tchacherian. Abbiamo avuto giovani talenti tra jazz, percussioni, musica contemporanea, e repertorio tradizionale di musica da camera. Ma non solo. Anche la didattica, gli amatori e il teatro. Nello spirito che contraddistingue la programmazione delle Settimane Musicali: curiosità e accoglienza dell’arte nelle sue molteplici indentità”.

Musica Vicenza 2024: una collaborazione tra enti e istituzioni

Le Settimane Musicali al Teatro Olimpico si avvalgono della collaborazione di enti istituzionali quali il MIC – Ministero della Cultura, oltre al patrocinio della Regione del Veneto e del Comune di Vicenza. Sono inoltre sostenute da Banca Mediolanum, Fineco, Digitec, Fondazione Roi, Banca delle Terre Venete, Veronica e Dominique Marzotto, Famiglia Brunelli, BDF Digital, Massignani & C., Tomasi, Fondazione Musicale Omizzolo – Peruzzi, Casa del Blues, Iiriti, Yamaha, Forma, Aries – GHouse, The Glam Boutique Hotel, Musei Civici Vicenza, Teatro Comunale Città di Vicenza, Conservatorio Arrigo Pedrollo.

Anche quest’anno le Settimane Musicali al Teatro Olimpico confermano la plurale vocazione del Festival e le molteplici collaborazioni con realtà istituzionali e associative. Proficue collaborazioni a livello artistico sono in atto con il Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza, in particolare per la coproduzione del concorso pianistico nazionale intitolato alla figura di Lamberto Brunelli; con gli Amici della Musica di Firenze, gli Amici della Musica di Padova, la Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo e con Asolo Musica per l’inserimento del vincitore del Premio Brunelli nella loro programmazione artistica; con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per un concerto dedicato a turno al miglior allievo dei corsi di violino, violoncello e pianoforte; con la Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo per i vincitori dell’ICM e con diverse realtà territoriali tra cui il Liceo Don Giuseppe Fogazzaro, i Musei Civici e Gallerie d’Italia – Vicenza.

Vicenza, 27 maggio 2024

Fonte: Studio Pierrepi Ufficio Stampa