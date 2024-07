Musei Altovicentino: tre nuove “Esperienze”, tre percorsi narrativi, tre racconti

Il progetto Musei Altovicentino riparte con slancio dopo il recente rinnovo della Convenzione e per la stagione estiva mette a disposizione del proprio pubblico tre nuove “Esperienze”, tre percorsi narrativi, ovvero tre racconti per conoscere il patrimonio culturale di questo territorio e la sua origine.

“Esperienze”

Il format è lo stesso di “Sulle tracce della Serenissima”, dedicato allo sviluppo artigianale e industriale del territorio, ma le proposte sono completamente nuove! Riguardano la natura, l’archeologia e la storia della Prima Guerra Mondiale, e si rivolgono alle famiglie e più in generale a chi si avvicina per la prima volta a questi temi.

Ogni percorso narrativo è introdotto da un video che sintetizza le tematiche, anticipa alcuni contenuti, suggerisce un modo originale per guardare a questo patrimonio.

A questo scopo ogni percorso narrativo offre approfondimenti, attività e itinerari, per sollecitare l’interesse dei visitatori e ribadire che la destinazione di questi percorsi non è il solo museo, ma il paesaggio con la sua ricchezza e bellezza.

Silvia Berlato

“Piccoli musei, ma con storie grandi! – vuol far sapere Silvia Berlato, presidente di Musei Altovicentino – e per questo pensiamo ai musei come a porte sul territorio, come finestre che svelano nuove storie e acquistano nuovi significati. Il nostro impegno è quello di rendere sempre più i musei spazi di aggregazione per la comunità e soprattutto luoghi accoglienti per trasmettere conoscenze, saperi e tradizioni alle nuove generazioni.”

L’intento è quello di raccontare una storia, che ha le sue radici nel Vicentino, e, come tale, coinvolge diversi protagonisti, luoghi e oggetti: le “Esperienze” sono percorsi narrativi e non itinerari turistici, perché si immagina che chi li percorra più che un turista si senta un esploratore; sono scandite da “soste”, perché in ciascun luogo è importante sostare, prendersi il tempo di assaporare e godere di ciò che ci circonda.

Ivana De Toni

“Essere una rete museale ci ha consentito di valorizzare il patrimonio non tanto celebrando il singolo oggetto per il suo valore storico-documentale, ma l’insieme delle testimonianze nel contesto ambientale e paesaggistico che le hanno prodotte – afferma Ivana De Toni coordinatrice di Musei Altovicentino – perché dobbiamo pensare i nostri musei come luoghi che rendono conto dei cambiamenti avvenuti nel passato, ma allo stesso tempo capaci di suggerirci una prospettiva orientata al futuro.”

Il logo che caratterizza le “Esperienze” è una rivisitazione di quello istituzionale: una girandola di colori per andare oltre le discipline di ricerca verso la complementarietà dei patrimoni diffusi e guardare al paesaggio nella sua complessità, con i colori che si fondono mossi dal vento della curiosità, della scoperta e dell’avventura.

Aggiunge Silvia Berlato

“Abbiamo scelto di pubblicare queste proposte all’inizio dell’estate in realtà perché i nostri musei raccontano il paesaggio, che proprio in questa stagione attraverso i suoi colori e profumi può incuriosirci a conoscere qual è la sua storia che sta dentro ai musei”.

Dopo la proposta dedicata all’eredità della Repubblica di Venezia “Sulle tracce della Serenissima”, che ha evidenziato soprattutto la varietà di manifatture di cui questo territorio è testimone, ora aggiungiamo tre nuovi percorsi narrativi:

“ Viaggio nel tempo tra i tesori naturalistici ”, pensato per famiglie e piccoli gruppi che desiderano approfondire gli aspetti ambientali e naturalistici del Vicentino

Viaggio nel tempo tra i tesori naturalistici “ Antichi popoli, antiche Paesaggi che collegano passato e presente ”, che restituisce una mappa degli insediamenti abitativi e delle popolazioni antiche, che ci hanno preceduto su questo territorio

Antichi popoli, antiche Paesaggi che collegano passato e presente “Sconflnamenti tra paesaggi e generazioni 1914-1918 / oggi”, che attraverso le immagini documentali e gli itinerari che consentono di esplorare i luoghi del conflitto sollecitano la memoria a non dimenticare il sacrificio di chi desidera la

“Viaggio nel tempo tra i tesori naturalistici”

racconta dell’evoluzione del territorio a partire dagli aspetti geologici: le stratificazioni rocciose, che imprigionano le impronte di antichi rettili, così come fossili di piccole e grandi dimensioni che hanno vissuto qui quando il clima era di tipo tropicale. Oggi il mondo sotterraneo è uno dei sistemi carsici più rilevanti e, anche i più recenti fenomeni atmosferici, hanno messo in evidenza come incide sulla nostra vita; allo stesso modo l’ambiente naturale di cui è fondamentale preservare la biodiversità, prestando attenzione alle forme di consumo e di inquinamento. Tra questi l’inquinamento luminoso che riguarda il cielo e che ha però ricadute importanti anche sulla vita degli animali.

I musei coinvolti sono:

Museo Naturalistico Didattico “Patrizio Rigoni” di Asiago Museo dell’Acqua di Asiago

MUSA – Museo degli Strumenti dell’Astronomia di Asiago Giardino alpino “Dario Broglio” Monte Corno di Lusiana Conco Museo Civico “Giuseppe Zannato” di Montecchio Maggiore

Museo Paleontologico del Priaboniano “Renato Gasparella” di Monte di Malo Museo Geomineralogico e del Caolino di Schio

Museo Speleologia e Carsismo “Alberto Parolini” di Valbrenta Museo Civico “Domenico Dal Lago” di Valdagno

“Antichi popoli, antiche vie”

ci porta a ripercorrere l’evoluzione degli insediamenti umani presenti in quest’area a partire dalle attività di scavo degli archeologi. Quello che è emerso è che le popolazioni che si sono fermate nel Vicentino possono essere collocate lungo tre assi, che sono oggi, e probabilmente anche un tempo, i principali assi viari. Abbiamo riconosciuto la via di Germania in corrispondenza della valle dell’Astico, la pista Pedemontana, che probabilmente ricalcava grosso modo l’attuale superstrada con lo stesso nome, la Via Postumia che attraversa la pianura Padana, toccando alcuni tratti dell’attuale sistema viario corrispondente.

I musei coinvolti sono:

Museo Civico “Giuseppe Zannato” di Montecchio Maggiore Museo Archeologico dei Sette Comuni di Rotzo

Museo Archeologico dell’Alto Vicentino di Santorso Museo civico “Domenico Dal Lago” di Valdagno

oltre a innumerevoli aree di interesse archeologico, come:

Torri di Pedescala di Cogollo del Cengio

Villaggio preistorico di Monte Corgnon di Lusiana Conco Colle dei Castelli di Montecchio Maggiore

Archeovia, Campetto, Cima Marana di Recoaro Terme Villaggio del Bostel di Rotzo

Grotta di Bocca Lorenza di Santorso Cima del Monte Summano di Santorso

Complesso funerario preistorico di Sovizzo

“Sconfinamenti tra paesaggi e generazioni. 1914-1918 / Oggi”

sollecita un esercizio di memoria per mettere in collegamento il passato e il presente, a partire proprio dalle vicende della Grande Guerra che ha coinvolto il territorio dell’alto Vicentino, che è stato linea di fronte durante tutto il primo conflitto bellico. Anche in questo caso, accanto ai musei che raccolgono i cimeli, ci sono tantissime testimonianze ancora presenti sul territorio valorizzate da itinerari che permettono di stare sui luoghi in cui si sono svolte le battaglie, di percorrere camminamenti e sentieri, come la celeberrima Strada delle Gallerie, apprezzando il paesaggio e gli aspetti naturalistici, ma allo stesso tempo andando indietro nel tempo, a quando qui c’era una linea di confine attorno alla quale gli eserciti stavano combattendo.

I musei coinvolti sono:

Forte Interrotto – Ecomuseo della Grande Guerra di Asiago

Museo all’aperto di Monte Zebio – Ecomuseo della Grande Guerra di Asiago Centro di informazione multimediale sulla Grande Guerra di Asiago

Sacrario Militare del Leiten di Asiago

Museo della Grande Guerra 1915-18 “Battaglia dei Tre Monti” di Asiago Museo delle Forze Armate 1915-1945 di Montecchio Maggiore

Museo della vita del soldato nella Grande Guerra di Recoaro Terme Museo Storico della Grande Guerra 1915-1918 di Roana

Collezione Rovini di Roana

Museo Storico Militare Forte di Punta Corbin di Roana Sala espositiva “Tito Caporali” di Schio

Centro Visite della Grande Guerra di Tonezza del Cimone Museo del Tabacco e del Recuperante di Valbrenta

Museo della Prima Armata – Fondazione 3 Novembre di Valli del Pasubio Forte Maso di Valli del Pasubio

Musei Altovicentino – I percorsi narrativi sono stati realizzati con il sostegno di:

Asiago ▪ Lusiana Conco ▪ Malo ▪ Marostica ▪ Monte di Malo ▪ Montecchio Maggiore ▪ Nove ▪ Recoaro Terme ▪ Roana ▪ Rotzo ▪ San Vito di Leguzzano ▪ Santorso ▪ Schio ▪ Tonezza del Cimone ▪ Valbrenta ▪ Valdagno ▪ Valli del Pasubio

Tutte le informazioni sul sito https://www.museialtovicentino.it/esperienze/

Malo, 2 luglio 2024

Ufficio Musei Altovicentino 0445 585259

info@museialtovicentino.it

Fonte Responsabile dei Servizi al Cittadino

Comune di Malo