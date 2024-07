Musei Altovicentino: percorsi narrativi per conoscere il patrimonio

Musei Altovicentino è una rete territoriale che comprende 17 Comuni e conta 54 luoghi della cultura.

NATURA, ARCHEOLOGIA E GRANDE GUERRA

Il progetto Musei Altovicentino riparte con slancio dopo il recente rinnovo della Convenzione e per la stagione estiva mette a disposizione del proprio pubblico tre nuove “Esperienze”, tre percorsi narrativi, ovvero tre racconti per conoscere il patrimonio culturale di questo territorio e la sua origine.

Il format è lo stesso di “Sulle tracce della Serenissima”, dedicato allo sviluppo artigianale e industriale del territorio, ma le proposte sono completamente nuove! Riguardano la natura, l’archeologia e la storia della Prima Guerra Mondiale, e si rivolgono alle famiglie e più in generale a chi si avvicina per la prima volta a questi temi.

VIAGGIO NEL TEMPO TRA I TESORI NATURALISTICI

“Viaggio nel tempo tra i tesori naturalistici” racconta dell’evoluzione del territorio a partire dagli aspetti geologici: le stratificazioni rocciose, che imprigionano le impronte di antichi rettili, così come fossili di piccole e grandi dimensioni che hanno vissuto qui quando il clima era di tipo tropicale. Oggi il mondo sotterraneo è uno dei sistemi carsici più rilevanti e, anche i più recenti fenomeni atmosferici, hanno messo in evidenza come incide sulla nostra vita; allo stesso modo l’ambiente naturale di cui è fondamentale preservare la biodiversità, prestando attenzione alle forme di consumo e di inquinamento. Tra questi l’inquinamento luminoso che riguarda il cielo e che ha però ricadute importanti anche sulla vita degli animali.

ANTICHI POPOLI, ANTICHE VIE

“Antichi popoli, antiche vie” ci porta a ripercorrere l’evoluzione degli insediamenti umani presenti in quest’area a partire dalle attività di scavo degli archeologi. Quello che è emerso è che le popolazioni che si sono fermate nel Vicentino possono essere collocate lungo tre assi, che sono oggi, e probabilmente anche un tempo, i principali assi viari. Abbiamo riconosciuto la via di Germania in corrispondenza della valle dell’Astico, la pista Pedemontana, che probabilmente ricalcava grosso modo l’attuale superstrada con lo stesso nome, la Via Postumia che attraversa la pianura Padana, toccando alcuni tratti dell’attuale sistema viario corrispondente.

SCONFINAMENTI TRA PAESAGGI E GENERAZIONI

1914-1918/OGGI

“Sconfinamenti tra paesaggi e generazioni. 1914-1918 / Oggi” sollecita un esercizio di memoria per mettere in collegamento il passato e il presente, a partire proprio dalle vicende della Grande Guerra che ha coinvolto il territorio dell’alto Vicentino, che è stato linea di fronte durante tutto il primo conflitto bellico. Anche in questo caso, accanto ai musei che raccolgono i cimeli, ci sono tantissime testimonianze ancora presenti sul territorio valorizzate da itinerari che permettono di stare sui luoghi in cui si sono svolte le battaglie, di percorrere camminamenti e sentieri, come la celeberrima Strada delle Gallerie, apprezzando il paesaggio e gli aspetti naturalistici, ma allo stesso tempo andando indietro nel tempo, a quando qui c’era una linea di confine attorno alla quale gli eserciti stavano combattendo.

L’EREDITÀ DELLA SERENISSIMA NEL VICENTINO

“L’eredità della Serenissima nel Vicentino” è una narrazione in 8 soste che ripercorre le tracce più evidenti di una storia lunga 600 anni alla scoperta dei pionieri dell’industria, delle risorse e delle eccellenze della produzione artigianale e industriale qui prodotte. Durante il dominio veneziano, l’entroterra è stato sollecitato a restituire il meglio di sé soprattutto in relazione alle produzioni artigianali: non solo il legno dei boschi, ma anche le ceramiche, la paglia, la lavorazione della lana e della seta.

Fonte Musei Altovicentino