Montecchio Medievale: rievocazione storica tra Giulietta e Romeo

Montecchio Medievale – La Faida a Montecchio Maggiore (VI)

Celebrazione Unica dei Famosi Amanti Giulietta e Romeo

Montecchio Maggiore, nota come la “città castellana” per la presenza del Castello Della Villa e del Castello della Bellaguardia, accoglie la XXIII edizione della rievocazione storica “Montecchio Medievale – La Faida”, ispirata all’opera di Zeffirino Agazzi, “Monteci e Capuleti”, che trae spunto dalla leggendaria storia di Giulietta e Romeo, immortalata da Shakespeare e precedentemente narrata dall’opera di Luigi da Porto. In tre giornate (il 28 aprile, il 30 aprile e il 1° maggio 2024), verrà raccontata e rievocata la tragica storia dei due giovani amanti, tra piazza Marconi e le due imponenti rocche conosciute come i “Castelli di Giulietta e Romeo”. L’appuntamento è organizzato dal Comune di Montecchio Maggiore e dall’Associazione Storico-Culturale “Giulietta e Romeo” che ha coinvolto gruppi storici provenienti da tutta Italia.

Il progetto ha preso il via il 14 febbraio, giorno di San Valentino, con l’apertura del bando per le candidature di giovani desiderosi di interpretare le figure dei due amanti. I volti dei nuovi Giulietta e Romeo saranno svelati il 1° maggio.

Programma:

Domenica 28 Aprile

Arrivo del Principe e Convocazione delle Famiglie Capuleti e Montecchi

Due cortei, in rappresentanza delle famiglie dei Capuleti e dei Montecchi, partiranno alle ore 20.00 dalla chiesa di San Pietro e dal parcheggio del teatro Sant’Antonio in via Pieve di Montecchio Maggiore per congiungersi alle 20.30 in Piazza Marconi. Seguirà uno spettacolo teatrale che includerà l’accoglienza del Principe, accompagnato da esibizioni di sbandieratori, giocolieri e musicisti.

Martedì 30 Aprile

La Conseguenza dell’Odio: Il Dramma dell’Amore

Alle 20.30 sagrato del Duomo di Montecchio, in piazza Marconi, ospiterà il secondo momento teatrale: il funerale di Giulietta e Romeo. Attraverso questo evento verrà diffuso un messaggio contro la violenza e l’odio.

In contemporanea, sempre dalle 20.30, al ristorante Castelli di Giulietta e Romeo presso il Castello di Giulietta, andrà in scena un viaggio nel passato con musici, crociati, mangiafuoco e nobili di casate scomparse, attorno a un tavolo imbandito di cibo dal sapore antico. Prenotazione obbligatoria: 0444 1792115 o 3807034053 (anche Whatsapp).

Mercoledì 1° Maggio

La Festa per la Pace Ritrovata

Castelli Scaligeri Della Villa e Della Bellaguardia – Dalle ore 11.00 alle 19.00

La riconciliazione delle famiglie si svolgerà nei castelli di Giulietta e Romeo, con l’elezione dei nuovi “Giulietta e Romeo 2024” e spettacoli medievali. Saranno presenti bancarelle gastronomiche e artigianali, falconieri, figuranti in abiti dell’epoca e combattenti. Dalle 11 sarà possibile partecipare alle visite guidate nel complesso di cave sotterranee denominato Priare. Per tutta la giornata resterà aperta al pubblico una mostra fotografica, a cura del Fotoclub di Montecchio Maggiore, dedicata alle coppie elette Giulietta e Romeo nelle passate edizioni.

Come da tradizione la giornata del 1° maggio si aprirà con la Minimarcia Biancorossa, passeggiata per bambini e famiglie giunta alla 48^ edizione, organizzata come di consueto dal Club Biancorosso di Montecchio Maggiore. Un’iniziativa di aggregazione e di festa che ben si integra con la rievocazione storica: la partenza è alle ore 9.00 da Piazza Marconi (ritrovo ore 8.30) con l’arrivo previsto al Castello di Romeo dove gli allestimenti medievali accoglieranno i camminatori.

Servizi:

Un’area ben delimitata verrà adibita a servizi igienici, Punto di Primo Intervento, Punto Informazioni collegati con la Polizia Locale. Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 del 1° maggio sarà attivo un punto telefonico per informazioni chiamando il numero 0444 492259.

Il servizio di bus navetta è previsto, con biglietto a 3 euro valido per andata e ritorno, solo nella giornata del 1° maggio dalle ore 11.00 (ultima corsa per salire ai Castelli alle ore 18.30). Partenze dal parcheggio di via Degli Alberi (servizio anche per persone con disabilità) e dal parcheggio della ditta Xylem in via Lombardi.

Inoltre i visitatori avranno la possibilità di percorrere i sentieri naturalistici della zona, dodici itinerari tra le dorsali dei colli e fino alle frazioni più lontane del territorio castellano.

Informazioni:

Associazione Storico-Culturale “Giulietta e Romeo” APS

www.faida.it info@faida.it Contatti: 371 4371215

Montecchio Maggiore, 23 aprile 2024

Fonte: Comune Montecchio Maggiore (VI) – Ufficio Cultura