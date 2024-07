Montecchio Marittima 2024: cinque giorni di musica e festa nell’area ex Boom

L’area ex Boom si trasforma in una grande spiaggia per ospitare la regina delle feste dell’estate castellana – Montecchio Marittima 2024.

Montecchio Marittima

Da mercoledì 31 luglio a domenica 4 agosto andrà in scena l’edizione 2024 di Montecchio Marittima, organizzata da Montecchio Marittima srl in collaborazione con l’associazione Quadratum, patrocinata dalla Città di Montecchio Maggiore e, per la prima volta, dalla Regione Veneto.

L’attesa manifestazione, che quest’anno compie undici anni e che nel 2023 ha attirato in città un pubblico di oltre 20 mila persone, offrirà un ricco programma di cinque giorni con iniziative e appuntamenti rivolti a giovani e famiglie che potranno divertirsi su una grande area ricoperta di sabbia.

L’evento inaugurale

Mercoledì 31 luglio, celebrerà lo spazio che da tre anni ospita la kermesse dove, fino al 2004, sorgeva la celebre discoteca Boom. A 20 anni dalla sua chiusura, mercoledì 31 luglio il festival verrà aperto da una serata dedicata all’iconico dancefloor. Durante “Boom Remember” si susseguiranno sul palco i dj e i vocalist che hanno fatto la storia del noto locale. «Il nostro sogno sarebbe vedere in pista genitori e figli che si divertono insieme uniti da quella musica che ancora oggi è in voga», commentano gli organizzatori.

Giovedì 1° agosto si continuerà con la selezione musicale e il party targato Radio Piterpan, una delle emittenti più ascoltate del Veneto: special guest della serata Rudeejay, disc jockey conosciuto in tutta Italia che ha suonato nei club più rinomati del Bel Paese e su palcoscenici di prestigio come quello del festival Nameless.

Venerdì 2 agosto è atteso l’appuntamento “Crash the Party” con una proposta musicale a 360 gradi. Ad aprire la serata, direttamente dal Cayo Blanco, Dj Max S e poi la dj milanese Hellen. In chiusura due giovani artisti della zona, Dj Pelli (Matteo Pelizzari) e Dj Denny LeMìn (Daniel Bettega).

Sabato 3 agosto spazio al sound degli anni Novanta con “90 Wonderland”, format pluripremiato, conosciuto in tutta Italia e da un decennio ospite fisso di Montecchio Marittima.

Domenica 4 agosto si chiude con la regina delle feste reggaeton: “Besame”.

Marco Peruzzi

«Quest’anno verrà ulteriormente incrementato il servizio di sicurezza perché vogliamo che questo festival continui a essere un evento per famiglie, giovani e meno giovani, dove tutti possano divertirsi nel rispetto degli altri», conferma Marco Peruzzi, presidente dell’associazione Quadratum. Oltre al controllo di borse e zaini da parte della vigilanza privata, con supporto delle forze dell’ordine, verranno vagliati anche i documenti d’identità (non saranno accettate foto, ma solo l’originale) in quanto è previsto un bracciale per il pubblico maggiorenne che permetterà l’acquisto di bevande alcoliche.

Al contrario, i minorenni non avranno alcun bracciale e potranno acquistare solo bevande analcoliche. Come ogni anno l’entrata sarà gratuita, ma per questa edizione verrà reso obbligatorio per i maggiorenni l’acquisto di una consumazione a 8 euro, mentre per i ragazzi che vanno dai 13 ai 17 anni una bibita a 5 euro.

Aggiunge Peruzzi

«Questo sistema ci permetterà di tenere sotto controllo la somministrazione di alcol. Come ogni anno vi sarà un’area giochi dedicata ai bambini con gonfiabili, tappeti elastici e tiro a segno e un’area food attiva dalle 19 di tutti i giorni. È inoltre prevista una postazione medica curata dalla Sogit di Brendola. Due i parcheggi dedicati, tra Sorelle Ramonda e il supermercato Tosano.

Per chi vorrà vivere una Montecchio Marittima in modo diverso, o festeggiare il proprio compleanno, sono a disposizione le due terrazze», aggiunge Peruzzi. «Ringraziamo gli sponsor locali e l’amministrazione comunale per il supporto: grazie ai circa 60 volontari impegnati ogni anno, al Comune e alle forze dell’ordine abbiamo trasformato un’area buia della città, che prima del nostro arrivo era simbolo di degrado con rifiuti e malvivenza, in un luogo più sicuro. Quest’anno, per la prima volta, abbiamo anche ricevuto il patrocinio della Regione, diventando di fatto una realtà di rilievo nel Veneto».

Elisa Maule

«Continueremo a garantire il nostro sostegno e a dare crescente risalto a eventi come Montecchio Marittima, appuntamenti che coinvolgono soprattutto le nuove generazioni, ma anche le famiglie del territorio», commenta l’assessore alle manifestazioni del Comune di Montecchio Maggiore, Elisa Maule. «Considero iniziative di questo tipo un momento di incontro e di aggregazione, sia per chi vive in città sia per chi arriva da più lontano. Un momento all’insegna del divertimento che è pura espressione di socialità».

Silvio Parise

«Montecchio Marittima è un festival di rilievo, consolidato nel tempo e noto ben oltre i confini provinciali. Perciò ritengo che sia un’importante occasione di promozione della nostra bella città, oltre che di aggregazione», dichiara il sindaco Silvio Parise. «L’organizzazione garantirà la massima sicurezza, prestando attenzione a limitare il disagio eventualmente arrecato ai residenti della zona».

Marco Billo Marchio e Divisione di Bericaeditrice Srl

www.hassel.it