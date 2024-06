Montecchio Maggiore: teatro per bambini nel giardino della biblioteca

Alle 21 di venerdì 14 giugno la magia del teatro per bambini e famiglie approderà al giardino della biblioteca con il primo appuntamento della rassegna ESTATE IN FAVOLA. A inaugurare il ciclo di eventi, nello spazio verde al civico 12 di via San Bernardino a Montecchio Maggiore, sarà un grande classico per l’infanzia, Il mago di Oz.

ESTATE IN FAVOLA

Lo spettacolo di teatro d’attore e di figura, consigliato a un pubblico a partire dai 4 anni, verrà portato in scena da Fondazione Aida, con la drammaturgia e la regia di Pino Costalunga. Gli attori Anna Chiara Zanoli, Martina Lodi e Francesco Manfredi interpreteranno e racconteranno la storia della piccola Dorothy, scaraventata da un ciclone improvviso in un paese popolato da strani personaggi come lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta e il Leone Vigliacco.

Un viaggio fantastico per superare le proprie paure e raggiungere il mago di Oz, il solo in grado di aiutare la bambina a trovare la strada di casa.

La rassegna nel salotto culturale dell’estate montecchiana proseguirà con altri tre appuntamenti nelle serate di venerdì e con inizio alle 21:

il 28 giugno Ensemble Vicenza Teatro in Alì Babà e i 40 ladroni ,

, il 12 luglio il Gruppo del Lelio in Il gatto con gli stivali ,

, il 26 luglio Bam! Bam! Teatro in La guerra dei bottoni.

Tutti gli spettacoli avranno un biglietto d’ingresso a 5 euro, in vendita nel giardino della biblioteca a partire da un’ora prima dell’inizio dell’evento e online su myarteven.it, vivaticket.com e relativi punti vendita.

Completeranno la kermesse per bambini

Quattro letture animate (nei lunedì di luglio dalle 18.30 e a ingresso gratuito) che avranno come suggestiva scenografia il parco del Castello di Romeo:

il 1 luglio Ensemble Vicenza Teatro in Le avventure dei pirati ,

, l’8 luglio Fondazione Aida in Il fuoco del drago,

il 15 luglio Ensemble Teatro in Le avventure del piccolo Mowgli ,

, il 22 luglio Fondazione Aida in La bambina che ascoltava gli alberi.

La kermesse, inserita nel più ampio cartellone di ESTATE D’EVENTI con oltre cento appuntamenti da inizio giugno a fine settembre, è curata dal Comune di Montecchio Maggiore in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale ARTEVEN.

Per consultare il programma di ESTATE D’EVENTI:

Facebook e Instagram / Montecchio Maggiore Eventi

www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

www.myarteven.it

PER INFORMAZIONI:

Ufficio Cultura Comune di Montecchio Maggiore – Via Roma, 5

tel. 0444 705768 / 769 (da lunedì a venerdì 9.00-12.30)

cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it

Marco Billo –billo@hassel.it

Marchio e Divisione di Bericaeditrice Srl

www.hassel.it