Montecchio Maggiore: giardino della Biblioteca, teatro per bambini e famiglie

Chiude la rassegna di teatro per bambini e famiglie ESTATE IN FAVOLA. Alle 21 di venerdì 26 luglio la compagnia Bam! Bam! Teatro proporrà al Giardino della Biblioteca comunale di Montecchio Maggiore (in via San Bernardino, 12) lo spettacolo “La Guerra dei Bottoni”, ispirato all’omonimo romanzo di Louis Pergaud.

“La Guerra dei Bottoni”

Scritto e diretto da Lorenzo Bassotto, sul palco con Roberto Maria Macchi, accompagnati dalle musiche originali composte da Olmo Chittò, l’evento di teatro d’attore è consigliato a un pubblico a partire dai 6 anni. I due attori narratori racconteranno le vicende dei ragazzi di Longeverne e Verlains che ogni anno, all’inizio della scuola, avviano una “campagna bellica” gli uni contro gli altri.

Chi cade nelle mani del nemico viene privato di tutti i bottoni, degli elastici e delle cinture. Così, per evitare la collera dei genitori, i bambini di Longeverne escogiteranno un piano geniale. Biglietti d’ingresso a 5 euro in vendita un’ora prima dello spettacolo nel Giardino della Biblioteca oppure online su myarteven.it, vivaticket.com e relativi punti vendita.

Alle 18.30 di lunedì 29 luglio, nel parco del Castello di Romeo, verrà recuperata la lettura animata “Le avventure dei pirati” con Ensemble Vicenza Teatro, precedentemente rinviata a causa del maltempo. Evento a ingresso libero.

ESTATE IN FAVOLA

La rassegna è curata dal Comune di Montecchio Maggiore in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale ARTEVEN ed è inserita nel più ampio cartellone di ESTATE D’EVENTI, con oltre cento appuntamenti estivi.

