Montecchio Maggiore: “Estate in favola”, teatro per bambini e famiglie

Secondo appuntamento con il teatro per famiglie – Montecchio Maggiore: “Estate in favola”.

ESTATE IN FAVOLA

Secondo appuntamento per la rassegna di teatro per bambini e famiglie ESTATE IN FAVOLA. Alle 21 di venerdì 28 giugno la compagnia Ensemble Vicenza Teatro proporrà al giardino della biblioteca comunale di Montecchio Maggiore (in via San Bernardino, 12) lo spettacolo Alì Babà e i quaranta ladroni.

La pièce – tratta da Le mille e una notte, con Irma Sinico e Alessandro Bonollo, coreografie e danze di Angela Bonollo, regia di Alessandro Bonollo – farà viaggiare la platea in Oriente, accompagnandola per “mille e una notte” nel mondo dell’amore, dell’immaginazione e della fantasia.

La principessa Shahrazàd racconta la storia del povero Alì Babà, che prima subisce la prepotenza del ricco fratello Quasim e poi, grazie all’astuta e seducente Morgiana, vince contro i quaranta ladroni. L’appuntamento di teatro d’attore e danza è consigliato a un pubblico a partire dai 5 anni.

Il 12 luglio

La rassegna nel salotto culturale dell’estate montecchiana proseguirà il 12 luglio con il Gruppo del Lelio in Il gatto con gli stivali e il 26 luglio con Bam! Bam! Teatro in La guerra dei bottoni. Tutti gli spettacoli avranno un biglietto d’ingresso a 5 euro, in vendita nel giardino della biblioteca, a partire da un’ora prima dell’inizio dell’evento, e online su myarteven.it, vivaticket.com e relativi punti vendita.

Completeranno la kermesse per bambini quattro letture animate (nei lunedì di luglio dalle 18.30 e a ingresso gratuito) che avranno come suggestiva cornice il parco del Castello di Romeo:

il 1° luglio Ensemble Vicenza Teatro in Le avventure dei pirati ,

, l’8 luglio Fondazione Aida in Il fuoco del drago,

il 15 luglio Ensemble Teatro in Le avventure del piccolo Mowgli ,

, il 22 luglio Fondazione Aida in La bambina che ascoltava gli alberi.

La kermesse, inserita nel più ampio cartellone di ESTATE D’EVENTI, con oltre cento appuntamenti da inizio giugno a fine settembre, è curata dal Comune di Montecchio Maggiore in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale ARTEVEN.

