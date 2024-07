Montecchio Maggiore, Castello di Romeo: sul palco “Oblivion Collection”

Cala il sipario su TEATRO MUSICA & DANZA AL CASTELLO, la rassegna inserita nel cartellone di iniziative ESTATE D’EVENTI (che proseguirà fino alla fine di settembre) e organizzata al Castello di Romeo dal Comune di Montecchio Maggiore con la collaborazione del Circuito Multidisciplinare Regionale ARTEVEN.

“Oblivion Collection”

Alle 21.15 di mercoledì 31 luglio 2024 è in programma il quarto e ultimo appuntamento della kermesse: ad andare in scena saranno gli Oblivion – formazione composta dai comici Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli – che dopo tre anni tornano in città con lo spettacolo “Oblivion Collection”.

Cinque voci e una chitarra

Oblivion

Il trionfo della parodia, i pezzi più divertenti della collezione Oblivion racchiusi in 90 minuti. Tutto questo è “Oblivion Collection”, la playlist di Alta Rotazione del gruppo, un racconto fatto di canzoni sì, ma di canzoni degli altri. E c’è di più, perché nella selezione ci saranno alcuni contenuti speciali in edizione limitata: brani dei loro maestri virtuali che eseguiranno per intero senza nemmeno cambiare le parole.

A metà tra un concerto e una chiacchierata, gli Oblivion diventeranno davanti agli occhi del pubblico cinque dei Promessi Sposi in 10 minuti, i cinque gradi di separazione tra i Queen e Gianni Morandi, i cinque delle parodie sanremesi e i cinque dell’Ave Maria Remix. Riuscendo comunque a mantenere lo status di cinque cialtroni.

Lo spettacolo prevede un biglietto d’ingresso a 15 euro, ridotto a 10 euro, acquistabile nelle biglietterie fisiche (Ufficio Cultura e un’ora prima dell’evento nella biglietteria del castello), online su myarteven.it, vivaticket.com e relativi punti vendita.

Andrea Palma

«Siamo lieti di condividere il grande successo della rassegna culturale, che ha visto una buona partecipazione da parte del pubblico. L’offerta di alta qualità, costruita per soddisfare una vasta gamma di gusti con eventi di danza, musica e teatro, è stata ospitata in una location prestigiosa come quella del Castello di Romeo», dichiara l’assessore alla cultura Andrea Palma.

«Desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento a tutti gli spettatori che hanno partecipato agli eventi, ai volontari che hanno dedicato il loro tempo, alle maestranze, all’ufficio cultura per il coordinamento e agli sponsor che hanno reso possibile tutto questo. ESTATE D’EVENTI proseguirà fino a settembre con ancora tanti appuntamenti diffusi sul territorio. Successivamente prenderà il via la stagione invernale per la quale ci aspettiamo una partecipazione altrettanto calorosa e coinvolgente».

Ufficio Cultura: 0444 705768/769 (da lunedì a venerdì 9.00-12.30) cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it

www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

www.myarteven.it

