Al Castello di Romeo – Montecchio Maggiore: amore, teatro e tango argentino.

ESTATE D’EVENTI

Arriva il secondo appuntamento della rassegna TEATRO MUSICA & DANZA AL CASTELLO, inserita nel cartellone di iniziative ESTATE D’EVENTI, il progetto di rete curato dalla Città di Montecchio Maggiore per le iniziative culturali e gli spettacoli dal vivo durante la bella stagione.

Mercoledì 10 luglio alle 21.15 la kermesse, organizzata dal Comune con la collaborazione del Circuito Multidisciplinare Regionale ARTEVEN, porterà sul palco dell’arena estiva del Castello di Romeo la Compagnia Naturalis Labor in “Le tango des malfaiteurs”.

Lo spettacolo

di e con Umberto Gesi, Elisa Mucchi, Roberta Piazza, Loredana De Brasi e Walter Suquia, con le coreografie di Luciano Padovani, i costumi di Chiara Defant e le luci di Thomas Heuger, è inserito nel festival Visioni di Danza. “Le tango des malfaiteurs” è un ironico e spiritoso spettacolo sulle complicazioni umane delle relazioni e dell’amore.

Cinque personaggi si incontrano in un luogo/nonluogo, metafora realistica di diverse umanità in transito. Sul palcoscenico si costruisce passo dopo passo una trama amorosa coreutica fatta di sguardi, fughe e rincorse: in un turbinio di sensazioni differenti l’alfabeto di un teatro-danza vivace, vigoroso ed espressivo si fonde con il linguaggio del tango argentino, diventando sintesi e mimesi delle contraddizioni dell’amore.

Luciano Padovani sintetizza attraverso il movimento lo sfondo realistico di queste esperienze, che ad ogni età si rivelano affascinanti nei loro diversi, e spesso antitetici, aspetti. In uno spazio adibito alla circolazione e allo scambio le emozioni suscitate dall’incontro dei personaggi in scena si coniugano tutte al tempo presente, in un gioco continuo di riconoscimenti e smarrimenti, idealizzazioni e delusioni. Una performance da vedere per sentirsi parte di un’unica commedia umana e, forse, anche per riflettere.

TEATRO MUSICA & DANZA AL CASTELLO

proseguirà poi con due appuntamenti teatrali all’insegna della comicità e delle risate.

Mercoledì 24 luglio Leonardo Manera propone “Homo Modernus”, spettacolo che unisce il sorriso a una concreta riflessione su stili di vita e quotidianità.

Mercoledì 31 luglio, il gran finale verrà affidato agli Oblivion che dopo tre anni tornano a calcare la scena montecchiana con “Oblivion Collection”. Cinque voci e una chitarra, il trionfo della parodia, i pezzi più divertenti del loro repertorio in 90 minuti di show.

Gli spettacoli inizieranno alle 21.15.

Biglietto intero a 15 euro e ridotto a 10 euro acquistabile nelle biglietterie fisiche (Ufficio Cultura e un’ora prima dell’evento nella biglietteria del castello), online su myarteven.it, vivaticket.com e relativi punti vendita.

INFO

Ufficio Cultura: 0444 705768/769 (da lunedì a venerdì 9.00-12.30) cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it

www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

www.myarteven.it

