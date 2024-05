Monastero della Santa Croce di Campese: 900 anni della fondazione

Evento in programma in data 31 maggio – 1 giugno 2024 che si svolgerà presso il Monastero della Santa Croce di Campese (Bassano del Grappa), in occasione dell’anniversario dei 900 anni della fondazione (1124-2024).

NOVECENTO ANNI DEL MONASTERO

DELL’INVENZIONE DELLA SANTA CROCE DI CAMPESE

1124 – 2024

Nel giugno del 1124 Ponzio di Melgueil settimo abate di Cluny, di ritorno dalla Terra Santa, fonda il monastero di Campese.

Il luogo prescelto è nell’itinerario che attraversando le Alpi collega la pianura veneta con il nord d’Europa e i territori imperiali. Vi avevano proprietà e diritti il Vescovo di Padova, l’abbazia di S. Floriano, i Da Romano (Ezzelini) e altri signori della loro cerchia che ne divengono i patroni. Ponzio costruì anche un ponte sulla Brenta.

Il Monastero divenne il centro propulsivo religioso economico e culturale del Canale di Brenta (Valbrenta), irradiando la sua presenza nel territorio contiguo.

Vi hanno avuta dimora monaci importanti, tra questi -nel Rinascimento- Benedetto da Mantova, Luciano degli Ottoni, Giambattista Folengo traduttore e commentatore dei salmi dall’ebraico e il fratello poeta Teofilo.

Attualmente il Monastero,

ora della Parrocchia di Campese, ha ripreso la sua funzione di centro di spiritualità di cultura e di accoglienza. L’associazione Il Sicomoro odv cura l’accoglienza come luogo di spiritualità.

In particolare la Scuola Primaria di Campese ha realizzato nel corso dell’anno scolastico 2023 – 2024, ma anche negli anni precedenti, un intenso programma di conoscenza della vita del monastero lungo i secoli della sua esistenza. Il programma didattico si concluderà il primo giugno 2024 con una commemorazione in stile ‘medievale’ dell’arrivo dell’Abate Ponzio e sarà l’anticipazione delle celebrazioni del Novecentenario.

Contemporaneamente sono in programma altre iniziative; una delle più importanti è la ricostituzione dell’Orto dei Semplici nel brolo del Monastero cui partecipano attivamente l’associazione Il Sicomoro odv, l’Istituto di Agraria Parolini, l’Istituto Marco Polo, il Comitato di Quartiere, scuole e associazioni ed esperti del territorio.

Il Monastero sta riprendendo vita seguendo la prescrizione benedettina: ‘ora, labora, et lege in laetitia pacis’, prega, lavora, studia nella gioia della pace.

Prof. Angelo Chemin

VENERDI’ 31 MAGGI0 2024

– ore 18.00 Camminata meditativa presso il Mona- stero.

Prenotazione e-mail: ilsicomoroodv@gmail. com

– ore 20.00 Cena con menù medievale nel Chiostro del Monastero e in caso di maltempo presso Villa Damiani, organizzato da Macaronicorum Risto- ratorum Baxanensium Collegium, prenotazione presso il Ristorante Trevisani tel 0424522201

ATTIVITÀ GARANTITE ANCHE IN CASO DI MALTEMPO

SABATO 1 GIUGNO 2024

– ore 9.00 Apertura degli accampamenti a cura dell’As- sociazione Lame Nere e dei gruppi Militia Baxani e Uthald, rievocatori storici medievali.

Laboratori ludico-storici per bambini/e e giochi del passato, gratuiti ed aperti tutto il giorno.

Dimostrazione dei falconieri.

– ore 9.45 Apertura ufficiale con il Complesso Bandistico “Teofilo Folengo”.

– ore 10.00 Nel Chiostro del Monastero lezione storica a cura del Prof. Angelo Chemin.

A seguire saluti del Parroco e delle Autorità presenti.

– ore 10.30 Inaugurazione della mostra fotografica, presentazione del pannello e degli elaborati realizzati dagli alunni della Scuola Primaria “IV Novembre” di Campese presso il chiostro.

Musica medievale con l’arpa.

– ore 11.30 Inaugurazione dell’Orto dei Semplici con gli studenti dell’Istituto Agrario “A. Parolini” di Bassano del Grappa e degli studenti del Cantiere Pedagogico della Scuola Casa di Carità Arti e Mestieri “Marco Polo” di Pove del Grappa.

Presso il cantinone del Monastero proiezione del video illustrativo del progetto a cura degli studenti.

– ore 12.00 Visita guidata alla scoperta del Monastero. – ore 13.00 Pausa pranzo: possibilità di pranzare al sacco nell’area esterna al Monastero. Portare plaid per pic-nic.

Durante la manifestazione funzioneranno lo stand degli studenti della Sezione pasticceria della Scuola “Marco Polo” con dolci di produzione propria e lo stand degli Alpini con panini e bibite.

– ore 14.30 Rievocazione Storica: Squillo di tromba dell’araldo che annuncia l’arrivo a caval- lo di Ponzio di Cluny. L’Associazione Accademia Solidalitas Ecelinorum rievocherà il momento dell’inizio della storia del Monastero con perso- naggi in costume.

– ore 15.00 Danze medievali con il gruppo Danti- cadanza.

– ore 16.00 Visita guidata alla scoperta del Monastero.

– ore 18.00 Concerto di campane a cura del “Gruppo Campanario Corde e Musica”.

IN CASO DI MALTEMPO LE ATTIVITA’ ALL’APERTO SARANNO ANNULLATE

Fonte Marfi Pavanello

Presidente dell’Associazione IL SICOMORO odv

Email: ilsicomoroodv@gmail.com

https://ilsicomoroodv.blogspot.com/

https://www.facebook.com/ilsicomorodv

https://ilsicomoroodv.blogspot.com/p/5-x-1000.html