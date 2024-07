Minifest: “Nico cerca un amico” in scena a Pove del Grappa

Minifest: in scena il coinvolgente viaggio di “Nico cerca un amico”. Lunedì 15 luglio h 20.45 – Piazza degli Scalpellini, Pove del Grappa (VI)

Uno spettacolo sull’amicizia e sulla diversità di Baule Volante/Accademia Perduta

Nuovo appuntamento con il Minifest, la rassegna di teatro dedicata alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie, a cura di Operaestate Festival che Lunedì 15 luglio h 20.45, porterà nella Piazza degli Scalpellini a Pove del Grappa, lo spettacolo Nico cerca un amico, produzione di Baule Volante/Accademia Perduta.

Uno spettacolo d’attore e pupazzi, adatto ad un pubblico dai 3 ai 7 anni.

Un evento inserito nel ricco cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dalla Città di Bassano del Grappa, qui in collaborazione con il comune di Rosà e la Regione Veneto e sostenuto dal Ministero della Cultura, dall’Unione Europea e da aziende e Fondazioni “Amici del Festival”.

La storia di Nico

Tratto dal poetico racconto di Matthias Hoppe, Nico cerca un amico racconta la storia di un topolino di nome Nico, che rimasto affascinato da un libro dove sono raffigurati tutti gli animali, sceglie di partire per una viaggio alla ricerca di amici diversi da lui. Incontrerà molti animali, alcuni grandi, altri piccoli, altri ancora pericolosi, fino all’amico speciale, estremamente diverso da lui.

Nico cerca un amico nasce dalla collaborazione tra l’associazione Il Baule Volante e il centro di produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri e vede in scena Liliana Letterese e Andrea Lugli, regista oltre che attore, che attraverso l’uso di pupazzi, accompagneranno il pubblico in una riflessione sull’amicizia e sulla diversità, con un linguaggio semplice e coinvolgente adatto al più giovane pubblico.

Il Centro di Produzione Teatrale Accademia Perduta/Romagna Teatri

Il Centro di produzione diretto da Claudio Casadio e Ruggero Sintoni, viene fondato da un gruppo di giovani attori nel 1982 come Compagnia di Teatro Ragazzi, per diventare poi “Organismo stabile di Produzione, Programmazione, Promozione e Ricerca Teatrale per l’infanzia e la gioventù”. L’attività di Accademia Perduta è focalizzata sulla produzione di spettacoli per ragazzi, contraddistinti dall’attenzione al fantastico, dall’immaginario e dal coinvolgimento emotivo degli spettatori.

L’Associazione Teatrale “Otiumetars – Il Baule Volante”

L’associazione nasce nel 1993 come gruppo di teatro di ricerca e, dal 1994, opera professionalmente ed in forma esclusiva nel settore del teatro-ragazzi. Ha preso parte a festival di teatro di figura, di narrazione e di teatro di strada di rilevanza nazionale ed internazionale. Partecipa annualmente con i suoi spettacoli a rassegne di teatro per le scuole. Ma anche per le famiglie su tutto il territorio italiano, oltrechè in Francia, Spagna e Svizzera.

In caso di maltempo lo spettacolo verrà allestito nella Sala Polivalente (Piazza degli Scalpellini).

Minifest informazioni

Nei giorni di spettacolo, la biglietteria presso i luoghi dove gli stessi si svolgeranno, sarà aperta a partire da 45 minuti prima dell’orario di inizio dello stesso per permettere il ritiro dei biglietti prenotati telefonicamente e per l’acquisto di eventuali posti rimasti disponibili.

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it

Fonte: Operaestate Festival Veneto – Ufficio Stampa