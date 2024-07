Minifest Internazionale Bassano: ultimi appuntamenti per bimbi

Domenica 7 luglio dalle 10.30, in Sala Teatro al Castello e al CSC San Bonaventura

Dalla Spagna al Belgio, ultimo giorno di Minifest Internazionale 2 compagnie e 5 repliche per la compagnia spagnola Farrés brothers e la belga Barjo&cie

Si concludono gli appuntamenti con il Minifest Internazionale, a cura di Operaestate Festival, che per un intero weekend ha portato a Bassano un focus sul teatro per ragazzi europeo.

La conclusione è affidata alla compagnia spagnola Farrés Brothers e a quella belga Barjo&Cie. Domenica 7 luglio dalle h 10.30 porteranno in scena i rispettivi spettacoli: Nella Tana e Giù le zampe. Due eventi inseriti nel ricco cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dalla Città di Bassano del Grappa. In collaborazione con la Regione Veneto e sostenuto dal Ministero della Cultura, dall’Unione Europea e da aziende e Fondazioni “Amici del Festival”.

Spettacolo “Nella Tana” di Farrés Brothers

Per l’ultima giornata internazionale di Minifest, in tre repliche alle 10.30, 11.30 e 18.00 alla Sala Teatro al Castello degli Ezzelini – appena restaurata – andrà in scena Nella Tana di Farrés Brothers i cia. Diretto da Jordi Palet i Puig e adatto a bambine e bambini a partire dai 3 anni.

Uno spettacolo tratto dal racconto del coniglietto Birbantino, scritto dal naturalista pioniere Ernest Thompson Seton all’inizio del XX secolo. Lo spettacolo invita il pubblico a condividere l’esperienza dell’attesa, dello stress, della noia, del desiderio e dell’incertezza. I bambini entreranno in una casetta/tana a trovare il coniglietto rimasto solo, mentre la mamma è fuori alla ricerca di cibo. Qui incontreranno altri animali e sperimenteranno la fragilità e il pericolo. Attraverso l’espediente della tana i Farrés Brothers portano il pubblico a vivere l’esperienza in prima persona, e aprono una riflessione su come i teatro stia diventando uno dei pochi luoghi dove i bambini (e gli adulti!) possono arrendersi alla contemplazione, all’ascolto, all’attesa del “e adesso cosa?”… In definitiva, partecipare facendosi trasportare dalla calma e dall’osservazione, e non dallo stimolo fine a se stesso..

I Farrés Brothers i Cia sono una compagnia teatrale che dal 2002 lavora con oggetti di scena, gesti, parole, bambole e storie poco conosciute. Jordi Farrés, Pep Farrés e Jordi Palet propongono un teatro per tutti i tipi di pubblico, ironico, carico di vari strati di lettura per parlare di argomenti potenti, da punti di vista insoliti e in modo originale.

Spettacolo “Giù le zampe” di Barjo&Cie

Il CSC San Bonaventura, invece, accoglie alle 19.00 e alle 20.45 lo spettacolo Giù le zampe della compagnia belga Barjo&Cie. Uno spettacolo di danza, adatto ad un pubblico a partire dai 4 anni.

In scena Johann Fourrière, Julie Querre e Barthélémy Manias si trasformano a seconda delle pagine del libro che stanno leggendo, esplorando il linguaggio legato all’immaginario degli animali delle culture asiatiche ed europee. Attraverso la danza e il lavoro della pantomima traducono le emozioni con il corpo e le espressioni facciali, inserendosi in un universo visivo colorato e pop.

Uno spettacolo divertente e leggero, che lascia spazio alla libera interpretazione attraverso un carattere coreografico insolito talvolta figurativo, talvolta astratto.

Barjo&Cie è il frutto del lavoro congiunto di Barthélémy Manias e Johann Fourrière. Due persone, due fisici, due caratteri molto diversi, che condividono questo progetto da più di quindici anni, con il desiderio comune di “dare al pubblico il piacere di guardare la danza contemporanea condividendo la nostra visione del mondo”. Con i loro spettacoli danno significato alla danza, senza escludere il piacere. Così, permettendo al pubblico di identificarsi con l’azione e dare libero sfogo alla propria immaginazione e alle emozioni.

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it

Immagine di copertina: Farres Brothers – Nella tana

Bassano del Grappa, 4 luglio 2024

Fonte: Operaestate Festival – Ufficio Stampa