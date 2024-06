Minifest di Operaestate: al via dal 2 luglio al 31 agosto

Con il Minifest di Operaestate, dal 2 luglio al 31 agosto, 21 spettacoli per i più piccoli e per le famiglie, a Bassano del Grappa e nelle città palcoscenico – Un cartellone che unisce teatro, circo, danza con compagnie nazionali e internazionali!

Minifest di Operaestate

A partire dal 2 luglio torna il Minifest di Operaestate, la rassegna di spettacoli dedicata ai giovani spettatori (a partire dai 3 anni) e alle loro famiglie, promossa dalla Città di Bassano e dai Comuni aderenti al progetto: Lusiana Conco, Mussolente, Nove, Pove del Grappa, Riese Pio X, Rosà e Rossano Veneto. Per questa edizione in programma 21 spettacoli e un weekend speciale dedicato al Minifest internazionale.

La programmazione 2024 di Minifest è quindi accessibile e diffusa nel territorio con una programmazione di prossimità lungo tutta l’estate, all’insegna di storie nuove e di antiche fiabe che hanno al centro tanti temi: il viaggio, il gioco, l’amicizia, la diversità, il coraggio, la collaborazione, presentati da affermate compagnie di Teatro Ragazzi che, con fantasia, divertimento e creatività accompagnano lo speciale pubblico dei giovanissimi alla scoperta di un Teatro tutto per loro.

Minifest Internazionale

L’avvio è con la seconda edizione del Minifest Internazionale, con un weekend speciale (dal 5 al 7 luglio) ricco di 5 spettacoli e 10 repliche, presentati da compagnie italiane ed europee: dal Belgio, dalla Spagna e dalla Svezia! Si comincia venerdì 5 luglio alle 20.45 al CSC San Bonaventura, con la compagnia italiana Illoco Teatro in U.mani, dove un set in miniatura manipolato dagli attori, viene proiettato in diretta su un maxischermo per dar vita all’incredibile avventura di Clara e dei suoi simpaticissimi amici che devono riportare alla Luna il suo sorriso.

Doppio spettacolo sabato 6 luglio con Marmalade (h 11 e h 17.00 al CSC San Bonaventura) della compagnia svedese Claire Parsons, spettacolo poetico e delizioso che fonde clownerie, danza e gioco, per un’esperienza visiva e sensoriale indimenticabile. Sempre sabato, alle 19.00 e alle 20.45 nel Chiostro del Museo, la Factory Compagnia Transadriatica racconta la celebre fiaba del Pifferaio di Hamelin, in un viaggio immersivo che piccoli e grandi seguiranno da un punto di vista differente, attraverso un apposito dispositivo, fino a scatenarsi tutti insieme in un gran finale.

Il 7 luglio con tre repliche alle 10.30, 11.30 e 18.00, nelle nuove Sale del Teatro al Castello, la compagnia catalana Farrès Brothers I Cia attende i più piccoli Nella tana: una casa fragile ma protettiva, dove troveranno un coniglietto rimasto solo mentre la mamma è in cerca di cibo e dove faranno tanti inaspettati incontri…; e infine alle 19.00 e alle 20.45, al CSC S. Bonaventura, la compagnia belga Barjo&Cie presenta in prima nazionale Giù le zampe, con i protagonisti che si trasformano seguendo le pagine del libro che stanno leggendo, divertendo e coinvolgendo con buffe espressioni, danze e leggerezza in un universo visivo colorato e molto pop.

Fiabe e dei grandi classici

Immancabili nel cartellone del Minifest, le originali rivisitazioni delle intramontabili fiabe e dei grandi classici della letteratura per l’infanzia, come Pollicina del Gruppo Teatrale Panta Rei che apre il Minifest a Rosà il 2 luglio. Ispirato alla celebre fiaba di Andersen, è un inno all’amore e alla diversità, raccontando del viaggio alla scoperta dell’indipendenza e della libertà di una bambina piccola come un ditino. Da un racconto di Matthias Hoppe, è tratto invece Nico cerca un amico, un simpatico topolino alla ricerca di un amico diverso da lui, portato in scena dalla compagnia Il Baule Volante a Pove del Grappa, il 15 luglio.

Dalla tradizione popolare viene la storia della Zuppa di Sasso che Accademia Perduta presenta a Riese Pio X il 17 luglio: la storia di un lupo vagabondo in cerca di ospitalità, che riesce a superare paura e diffidenza grazie a un’originale zuppa! Ancora da storie e fiabe popolari: a Rosà il 25 luglio, Il gatto senza stivali firmato dalla compagnia Gli Alcuni; a Nove il 26 luglio, Robin Hood della compagnia Gruppo del Lelio dove tre divertenti personaggi si ritrovano ai provini proprio per interpretare il celebre eroe, scoprendo talenti nascosti e impensabili; a Rosà il 1 agosto La storia di Pinocchio con l’amatissimo Alberto De Bastiani.

E ancora il racconto scanzonato di Teatro a Dondolo/Arditodesio dei Tre porcellini di Pian del Porco (Lusiana Conco, 14/8), alle prese con un astuto lupo che vuole trasformare la collina dove vivono in un allevamento intensivo; mentre attinge dai Fratelli Grimm Susi Danesin con I musicanti di Brema e altre storie camminanti (Mussolente, 31/8): uno spettacolo itinerante, capace di coinvolgere l’intera famiglia, raccontando avventure e sogni dei simpatici musicanti.

Storie originali

Sono quelle presentate da: Teatro Blu a Rosà l’8 luglio, con Nena una vulcanica e divertente ragazzina che si trasforma in tanti personaggi con la sua fervida fantasia; da Gli Alcuni sempre a Rosà il 18 luglio con Il rubino rosso di Marco Polo, un’avventurosa ricerca della pietra preziosa in grado di predire il futuro, un omaggio per i 700 anni dalla scomparsa del viaggiatore veneziano; da La Piccionaia a Rossano Veneto il 19 luglio: La Fiaba di Celeste che esalta il tema del viaggio pieno di realtà sconosciute e ostacoli da superare per mettere in campo le proprie capacità; mentre ancora Alberto De Bastiani a Lusiana Conco il 20 luglio, con Storie di lupi ribalta la fama dei lupi cattivi delle fiabe, con una storia divertente tra burattini, pupazzi, narrazione e musica.

Il circo

Spazio anche alle sorprendenti arti del circo nei quartieri di Bassano: a partire da San Fortunato, il 9 luglio, con Gùshi di Brunitus, una favola circense poetica e coinvolgente; in Quartiere Merlo il 16 luglio, spazio alla comicità e acrobazie aeree con La Trottola della compagnia italo-cilena De Paso. Direttamente da Dublino il Siolta Circus in Quartiere Rondò Brenta, l’8 agosto con On Tish!, uno spettacolo esplosivo, tra sorprendenti acrobazie e vertiginosi equilibrismi. Chiusura in Valrovina il 20 agosto, con Circo in Rotta in Tienimi che ti tengo, uno spettacolo poetico sull’amicizia e sulla forza, tra danza, acrobazie e giocoleria.

Per l’occasione i quartieri coinvolti accoglieranno gli spettatori già dalle 19 per chi vorrà cenare insieme prima dello spettacolo.

R-Estate in Giardino

Oltre al Minifest, tornano anche gli appuntamenti con R-Estate in Giardino, il programma di laboratori e incontri a cura di Color Cooperativa Sociale al Chioschetto Mariposa del Giardino Parolini; e la biblioteca itinerante di Marlene. Storie a pedali, l’iniziativa a cura della Biblioteca di Bassano del Grappa, che porta la lettura e i libri nei quartieri della città.

Da non perdere, per tutta la famiglia, anche il doppio appuntamento con il circo contemporaneo, dal 5 al 15 settembre, al Parco Ragazzi del ’99 a Bassano del Grappa: dopo il grande successo delle scorse edizioni, è la volta ora di una nuova compagnia, tra le più accreditate in Italia, il Circo Magdaclan, con due spettacoli: Eccezione ed Emisfero, che si alterneranno nello chapiteau animato da una ventina tra acrobati, musicisti e tecnici di eccezionale bravura.

Per accedere agli spettacoli del Minifest il biglietto unico è di € 4,50. – Da quest’anno sono disponibili anche gli abbonamenti:

€ 17.50 per tutti 5 gli spettacoli del Minifest Internazionale;

€ 22.50 per 6 spettacoli del Minifest e € 45 per 12 spettacoli, valido in tutte le città del Minifest e utilizzabile per un massimo di 4 ingressi a serata.

Per i soli spettacoli nel Comune di Rosà, il biglietto per adulti è di € 5, per i bambini € 3.

I biglietti possono essere acquistati sia online che alla Biglietteria di Operaestate: 0424 524214

Bassano del Grappa

Tutto il programma del festival su: www.operaestate.it