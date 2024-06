Marostica Summer Festival: una mostra firmata da DuePunti Eventi

DuePunti Eventi celebra i dieci anni del festival con una mostra L’inaugurazione venerdì 28 giugno alle 18

I dieci anni di Marostica Summer Festival saranno celebrati, oltre che con una edizione straordinaria, con una mostra firmata da DuePunti Eventi in centro città. Venerdì 28 giugno, alle 18, nei locali di Via Mazzini 86, si inaugura infatti una esposizione di ricordi, successi e testimonianze di un festival meraviglioso che dal 2015 è cresciuto in maniera esponenziale, ospitando i più importanti artisti della scena nazionale ed internazionale.

Marostica Summer Festival

Dai Toto a Ringo Starr, dai Simply Red ai Simple Minds , da Anastacia a George Benson, da Ben Harper a LP, da Zucchero a Riccardo Cocciante, fino agli Hollywood Vampire, il festival è oggi uno degli appuntamenti italiani più prestigiosi e ricchi della musica dal vivo. Foto spettacolari, manifesti iconici, testimonianze giornalistiche e tanti altri documenti faranno rivivere le emozioni di una storia lunga dieci anni e ancora tutta da scrivere, in attesa di nuovi eventi.

La decima edizione di Marostica Summer Festival Volksbank, organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica e con il sostegno di Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank, sta infatti per iniziare con un cartellone da brividi: Il Volo (3 luglio), Mura d’Incanto – Gran Galà a favore di Fondazione Città della Speranza e Associazione Spazio Donna (4 luglio), Emma (6 luglio), Take That (7 luglio), Mahmood (8 luglio), Deep Purple (11 luglio), Annalisa (12 luglio), Pooh (doppia data 15 e 16 luglio) e Antonello Venditti (17 luglio).

“Festival in mostra”

è visitabile dal 29 giugno al 2 luglio dalle ore 16 alle 20 e dal 3 al 17 luglio dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 21. Ingresso libero. Nella sede dell’esposizione saranno in vendita anche i gadget del festival realizzati per il decimo anniversario.

MAROSTICA, 26 giugno 2024

Informazioni:

DuePunti Eventi – tel. 0445.360516 – eventi@duepuntieventi.com

Ufficio stampa Marostica Summer Festival:

Mabi Comunicazione – Mara Bisinella – mara.bisinella@mabicomunicazione.com