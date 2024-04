Marostica: Mura d’Incanto – Gran Galà di beneficenza

Mura d’Incanto – Gran Galà a favore di Fondazione Città della Speranza e Associazione Spazio Donna. Aperte le prevendite al grandioso evento di beneficenza in programma il 4 luglio in Piazza Castello a Marostica

Sono aperte le prevendite a “Mura d’Incanto – Gran Galà a favore di Fondazione Città della Speranza e Associazione Spazio Donna”. Da ora è possibile prenotare il proprio posto (o tavolo!) all’evento di beneficenza, organizzato il 4 luglio in Piazza Castello da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica nell’ambito della decima edizione di Marostica Summer Festival Volksbank.

Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso

Mura d’Incanto

Sulla scacchiera, una vera e propria costellazione di tavoli (che hanno nomi di stelle!), allestita dai ristoranti La Rosina di Marostica e Ca’ Nardello di Bassano del Grappa, per una cena sotto il cielo arricchita dal concerto dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso e da uno show di intrattenimento.

Sono 800 i posti a disposizione, che si potranno riservare contribuendo così al sostegno delle attività delle due organizzazioni Onlus, rispettivamente la ricerca pediatrica e la difesa delle donne vittime di violenza. A coronazione della cena, lo scenario di una della piazze più belle d’Italia, con le incantevoli mura e il castello. Insomma, un panorama da favola dove poter vivere a pieno lo spirito della solidarietà, abbinato alla musica, all’arte, alla cultura e allo spettacolo.

Le prevendite all’evento sono disponibili nel circuito Ticketone (on line e punti vendita), con possibilità di selezione del posto. Il costo del biglietto, che comprende la cena e lo spettacolo, è di 200,00 euro a persona.

“Mura d’Incanto – Gran Galà a favore di Fondazione Città della Speranza e Associazione Spazio Donna” si inserisce nel ricco calendario di Marostica Summer Festival Volksbank.

In cartellone i più importanti artisti della scena musicale nazionale ed internazionale: Il Volo (3 luglio), Emma (6 luglio), Take That (7 luglio), Mahmood (8 luglio), Deep Purple (11 luglio), Annalisa (12 luglio), 90 Wonderland (13 luglio, ingresso gratuito), Pooh (doppia data il 15 e 16 luglio) e Antonello Venditti (17 luglio).

Marostica Summer Festival Volksbank

La decima edizione di Marostica Summer Festival Volksbank è organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica e con il sostegno di Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank. Gli altri sostenitori del festival sono: Gruppo Unicomm (con Emisfero e Famila), Trivellato, Sidastico, Vicentinox, Univer2000, Formaggio Piave. Media partner: ll Giornale di Vicenza, Tva, Telechiara, Gruppo Company e Radio Stella. Il festival vanta il marchio Turismo Veneto (Veneto – The Land of Venice).

I biglietti dei concerti sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone (on line e punti vendita). Inizio concerti ore 21.30.

Inizio cena di Gala ore 20.30

Tutto il programma: https://www.marosticasummerfestival.it/

NOTE

Fondazione Città della Speranza

Fondazione Città della Speranza è oggi un punto di riferimento nazionale ed europeo per il finanziamento alla ricerca pediatrica, la formulazione di diagnosi precoci, l’identificazione di terapie e cure innovative per i bambini. Da 30 anni segue un obiettivo ambizioso: sconfiggere le malattie del bambino che ne mettono a rischio la vita. Nel nostro mondo il bambino è al centro e noi siamo al suo fianco insieme a medici, infermieri, ricercatori, volontari e donatori.

Associazione Questa Città – Spazio Donna

Spazio Donna è uno sportello gratuito che si occupa di prevenire e contrastare ogni forma di violenza fisica, psichica, sessuale o economica e ogni discriminazione praticata nei confronti delle donne e dei loro figli minori. È stato riconosciuto dalla Regione Veneto come centro antiviolenza e fa parte del coordinamento IRIS dei centri Antiviolenza del privato sociale e della Rete Antiviolenza del distretto 1 Azienda Ulss7.

