Marostica: gli Atwood aprono il concerto dei Deep Purple

A due mesi dall’atteso concerto dei Deep Purple in programma l’11 luglio al Marostica Summer Festival Volksbank, si annuncia la band di apertura. Prima del leggendario gruppo inglese, sul palco saliranno gli Atwood. E sono ancora pochi i biglietti disponibili nel circuito Ticketone per una delle due uniche date italiane.

Considerati tra i pionieri dell’heavy metal, ma soprattutto una delle maggiori band hard rock del mondo, i Deep Purple calcano le scene della musica da oltre mezzo secolo. Il loro debutto ufficiale risale al 1968 con la pubblicazione di Shades of Deep Purple, primo disco in studio lanciato dal fortunatissimo singolo “Hush”.

Nel 2022, con l’uscita di Steve Morse, i Deep Purple hanno accolto il magistrale chitarrista Simon McBride. Ora Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey e Simon McBride stanno per intraprendere un nuovo tour con rinnovata vitalità, continuando a espandere i confini dell’hard rock per il pubblico di tutto il mondo e soprattutto dimostrando che i Deep Purple sono qui per restare.

Capaci di muoversi con scioltezza sul palco di X-Factor quanto di un festival metal, gli Atwood iniziano il loro percorso con il passo di un nuovo astro nascente pronto a irrompere nella scena musicale contemporanea. Il trio alternative/rock milanese è un concentrato puro di adrenalina e melodia pronta a stamparsi nella vostra testa al primo ascolto. I primi passi del progetto si muovono tra contest nazionali di vario tipo e il risultato è unanime: tutti vinti.

Scelti come “artista del mese” per MTV New Generation, nel 2021 il brano “So Bad” è subito il video italiano più trasmesso in estate su MTV Music. La band torna sul mercato nel 2023 con il nuovo incredibile singolo “Dangerous”, brano che porta avanti il discorso di sperimentazione sonora a cavallo tra rock e indie già intrapreso nel secondo EP “Parallel Lines” e accompagnato da un videoclip ufficiale girato interamente a Londra.

La reazione del pubblico è entusiastica e conferma il perfezionamento di un sound sempre più definito e personale. Dopo una serie di show promozionali che ne hanno sancito anche il grande successo on stage con esibizioni dalla carica contagiosa, la band si è aggiudicata a fine 2023 la vittoria di Arezzo Wave, e subito dopo ha aperto un nuovo capitolo discografico con un live in studio, ideale ritratto di quanto costruito a livello musicale, trasposto in una veste in-your-face che conferma ancora una volta quale sia la dimensione più congeniale del trio: quella del contatto diretto con il pubblico.

Grande musica internazionale e importanti nomi della scena e della storia musicale italiana nel decennale di Marostica Summer Festival Volksbank.

La promessa di un’edizione speciale del festival è stata mantenuta da un cartellone che vanta alcuni dei più prestigiosi tour internazionali e artisti di punta delle classifiche italiane.

In cartellone Il Volo (3 luglio), Emma (6 luglio), Take That (7 luglio), Mahmood (8 luglio), Deep Purple (11 luglio), Annalisa (12 luglio), 90 Wonderland (13 luglio, ingresso gratuito), Pooh (doppia data 15 e 16 luglio) e Antonello Venditti (17 luglio), oltre all’evento di beneficenza “Mura d’Incanto – Gran Galà a favore di Fondazione Città della Speranza e Associazione Spazio Donna” con cena sotto le stelle (4 luglio).

La decima edizione di Marostica Summer Festival Volksbank è organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica e con il sostegno di Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank. Gli altri sostenitori del festival sono: Gruppo Unicomm (con Emisfero e Famila), Trivellato, Sidastico, Vicentinox, Univer2000, Formaggio Piave. Media partner: ll Giornale di Vicenza, Tva, Telechiara, Gruppo Company e Radio Stella. Il festival vanta il marchio Turismo Veneto (Veneto – The Land of Venice).

I biglietti dei concerti sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone (on line e punti vendita). Inizio concerti ore 21.30.

Tutto il programma: https://www.marosticasummerfestival.it/

MAROSTICA, 10 maggio 2024

