Marostica: Gioventù in Cantata, New Zealand Male Choir e Rosarte Children’s Choir

Siamo ormai giunti al termine della nostra 36ma Primavera Musicale a Marostica e proprio nella settimana della Festa della Musica saranno 2 gli appuntamenti che la celebreranno.

Lunedì 17 giugno 2024

New Zealand Male Choir (Nuova Zelanda)

Venerdì 21 giugno 2024

Rosarte Children’s Choir da Atene (Grecia)

Vi aspettiamo a Marostica, nella splendida cornice della Chiesa di S. Antonio, alle ore 21.

Per noi, Gioventù in cantata, sarà un grande piacere aprire entrambi i concerti con alcuni brani.

Ingresso libero.

Organizzazione: Gioventù in Cantata – Marostica (VI)

Direttrice artistica: Cinzia Zanon

info@gioventuincantata.it

Tel: 334 5705772

17 GIUGNO ore 21:00

NEW ZEALAND MALE CHOIR (Nuova Zelanda)

Il New Zealand Male Choir è un gruppo di circa 50 cantanti maschi provenienti da varie località della Nuova Zelanda. I membri vengono selezionati tramite audizioni e hanno una passione comune per il canto. Il Coro ha un repertorio vario che comprende opere corali formali, canzoni popolari, melodie da spettacolo, musica popolare, Waiata neozelandesi (canti tradizionali Maori), musica sacra, brani d’opera e canzoni gospel.

L’.obiettivo del coro è quello di offrire spettacoli divertenti e professionali che si adattino a diversi tipi di pubblico e di concerti. La formazione corale tiene prove mensili in due sezioni separate, una nell’Isola del Nord e l’altra nell’Isola del Sud. Queste prove si concentrano sul miglioramento vocale personale e collettivo, oltre che sulla preparazione del repertorio.

Almeno due volte all’anno, il coro al completo si riunisce per provare ed esibirsi. Uno degli obiettivi del coro è promuovere e mantenere l’entusiasmo per il canto maschile, dimostrando che può essere un’attività gratificante, piacevole e creativa.

Il Coro si propone di mostrare la bellezza del canto e della musica corale NZ organizzando diversi concerti regionali ogni anno. Inoltre, intraprende tournée internazionali, di solito nell’emisfero settentrionale ogni cinque anni e in Asia/Australasia ogni due o tre anni. Queste tournée servono a promuovere la formazione corale, a elevarne gli standard di esecuzione, ad accrescerne il profilo, ad attrarre nuovi membri e a fornire esperienze memorabili ai membri e ai loro partner. La qualità musicale e le prestazioni del coro sono gestite dal team musicale professionale che conduce le prove, fornisce assistenza tecnica vocale e supervisiona le esibizioni.

Gioventù in Cantata – Marostica (Italia)

Dir. Cinzia Zanon Pianoforte: Mattia Maculan Percussioni: Enrico Cenci

Arr. M. Lanaro – What a Wonderful World

Alberto Cenci – See the Stars

Karl Jenkins – From Our Earth

Darius Lim – The Fire Dance of Luna

New Zealand Male Choir – (Nuova Zelanda)

Dir. Joseph Christensen

Philip Norman – T ‘is aSilent Land

McBroom – Arr.A. Roanov – The Rose

Spiritual – Arr. Vietar Johnson – Follow The Drinking Gourd

Andersson & Ulvaeus – Arr. H.James – Anthem

Daniel J Hall – lnvictus

Howard Shore – Arr.J. Christensen – Misty Mountains

Piripi Ngarimu – Arr. J. Christensen He Honore

Richard Puanaki – Ka Waiata

Fergus Byett – TE AO-TEA-ROA

Trad. NZ Waiata – Arr. J. Christensen – A Te Tarakihi

Billy Joel – Arr. Philip Lawson – Lullabye

John Leavitt – Festival Sanctus

Paul Jarman – PemulwuySc

honberg & Boublil – Arr.J. T. Wallace – Bui Doi

21 GIUGNO ore 21:00

ROSARTE CHILDREN’S CHOIR Atene (Grecia)

Il Rosarte Children’s Choir è stato fondato nel 2008 dalla sua direttrice, Rosie Mastrosavva, con l’obiettivo di innalzare il livello artistico e di performance dei bambini nei cori. Il coro è composto da 250 bambini e ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 20 anni, suddivisi in sezioni. Il principio guida del coro è quello di instillare nei bambini un profondo amore per la musica e il rispetto per i loro ca-cantanti e per il lavoro di collaborazione

che il canto corale richiede, creando al contempo un modello di eccellenza artistica.

Nel 2008, il principale coro di bambini greco Rosarte è stato il primo coro greco a vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi dei cori, che si sono svolte a Graz. 2014, ha vinto una seconda medaglia d’oro alle Olimpiadi dei cori svoltesi a Riga gareggiando nella categoria “Champions Competition”. 2018, alle Olimpiadi dei cori di Thwane, in Sudafrica, Rosarte ha vinto due medaglie d’oro in due categorie diverse.

Nel dicembre 2016 Rosarte e la direttrice Rosie Mastrosavva sono state insignite di una distinzione onoraria dall’Accademia di Atene (Academia Athinon), la più alta istituzione scientifica e culturale della Grecia, per i supremi risultati culturali e artistici. Si tratta di un riconoscimento molto rispettato, assegnato per la prima volta a un coro nei 90 anni di storia dell’Accademia.

In tutti questi anni, il coro ha partecipato ripetutamente ai Festival di Atene e di Epidauro, collaborando con orchestre sinfoniche e cori.

Inoltre, Rosarte è stato coinvolto in una varietà di produzioni come musical, opere

giovanili, documentari, registrazioni. Ha partecipato alla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Speciali di Atene 2011 e alla Cerimonia della Fiaccola Olimpica, per la consegna della Fiamma Olimpica alla Gran Bretagna, ad Atene 2012.

Gioventù in Cantata – Marostica (Italia)

Dir. Cinzia Zanon IPianoforte: Mattia Maculan

Tadeja VulcO – Sapientia

Glenn Mc Giure – Kyrie

S.Tempie – Preghiera di San Francesco

Michael Bojesen – Eternity

Rosarte Children’s Choir – Atene (Grecia)

Dir. Rosie Mastrosawa e Alexandros Komnas IPianoforte: Apostolia Anastasiou

Christopher Tin – Baba Yetu

Arr. Ken Berg – l’m going to Sing

Keith Hampton – Praise His Holy Name

Alan Menken – Arr. Roger Emerson – Beauty and the Beast medley

Stephen Flaherty – Arr.John Brimhall – Once in December (da Anastasia)

Matthew Wilder – Arr. Mac Huff – Reflection (da Mulan)

Alan Menken – Colors of the Wind (da Pocahontas)

Arr. Mac Huff – A Million Dreams (da The Greatest Showman)

Arr. Roger Emerson – From Now On (da The Greatest Showman)

Arr. Mark Brymer – Never Enough (da The Greatest Showman)

Arr. Mac Huff – Let lt Go (da Frozen)

Arr. Roger Emerson – Circle of Lite (da Il Re Leone)

Marostica – Organizzazione: Gioventù in Cantata