Marostica cultura: eventi e iniziative del mese di Luglio 2024

Scopriamo gli eventi e le iniziative di Luglio 2024 a Marostica.

27 GIUGNO 2024 ORE 19:00

Quartiere San Benedetto, Marostica

MAROSTICA DI FIABA IN FIABA

Rassegna teatrale per bambini e famiglie

Ore 19:00 – Laboratori creativi

Ore 20:00 – Un aperitivo di storie (possibilità di fare un pic nic portandosi il necessario da casa)

Ore 21:00 – Spettacolo “Nel paese delle Strampaviglie” di e con Pippo Gentile

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

In caso di Maltempo lo spettacolo si terrà nell’Aula Magna dell’Istituto comprensivo in via Natale Dalle Laste

Con il patrocinio della città di Marostica, a cura di Ullallà Teatro

28 GIUGNO 2024 ORE 16:00

Palazzo del Doglione, Piazza Castello

Incontro pubblico

VISIONI DI FUTURO

TEATRO DI COMUNITA’ – una forma di arte che permette di esplorare una vasta gamma di temi e contribuisce alla diffusione della cultura attraverso un processo che pone la comunità locale al centro dell’intervento, quale protagonista della valorizzazione delle risorse territoriali e dello sviluppo locale

Prenotazione gradita

TEATRIS: Cell. 327 5820846 dalle ore 15 alle 19

Con il Patrocinio della Città di Marostica, Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank

28 GIUGNO 2024 ORE 18:00

Locali di Via Mazzini 86, Marostica

INAUGURAZIONE MOSTRA

“Festival in mostra”

Esposizione di ricordi, successi e testimonianze di un festival meraviglioso che dal 2015 è cresciuto in maniera esponenziale, ospitando i più importanti artisti della scena nazionale ed internazionale

Visitabile dal 29 Giugno al 2 Luglio

dalle ore 16 alle 20

e dal 3 al 17 luglio dalle 10:00 alle 13:00

dalle 16:00 alle 21:00

INGRESSO LIBERO

DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica e con il sostegno di Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank

29 GIUGNO 2024 ORE 10:00

Chiesetta San Marco, Marostica

INAUGURAZIONE

Mostra pittorica “RIVELAZIONI”

Silvia Basso e Anita Orso

Due stili diversi, due sguardi diversi: realismo e astratto

INGRESSO LIBERO – Con il Patrocinio della Città di Marostica

29 GIUGNO 2024 ORE 10:00

Infopoint Bar La Stazione, Marostica

INAUGURAZIONE

“La stazione”

Mostra fotografica dagli archivi di Gabriella Strada e Sergio Sartori per Marostica Fotografia 1979

Rifresco a cura di Bar La Stazione

INGRESSO LIBERO

A cura di Marostica Fotografia 1979 in collaborazione con Bar La Stazione

29 GIUGNO 2024 ORE 21:00

Scalinata Carmini

COMMEDIA CASTELLANA – SARTO PER SIGNORA

Rassegna teatrale di commedie brillanti all’aperto

(In caso di maltempo l’evento si terrà nel teatro dell’Oratorio Don Bosco)

Info e biglietti:

TEATRIS – associazioneteatris@gmail.com / cell. 3275820846

A cura di TEATRIS APS

3 LUGLIO ORE 15:00

Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni

ABC DELLO SMARTPHONE

Corso di formazione per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali

Ciclo di incontri gratuiti per imparare ad utilizzare le principali funzioni dello smartphone, del computer e dei social network

Info e iscrizioni:

www.pallades.it / tel. 0424 519170 / info@pallades.it

Progetto finanziato dall’Unione europea, in collaborazione tra i Comuni

14 LUGLIO ORE 18:30

Chiesa dei Carmini

MAROSTICA SUONA E CANTA AI CARMINI 2024

Altissimu, onnipotente, bon Signore …

I Cantori di Marostica (dir. Michele Geremia)

Ensemble EstroInCanto di Reggello (FI) (dir. Tiziana Nuti)

Concerto vocale e strumentale celebrando San Francesco

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

In collaborazione con LIONS CLUB MAROSTICA – UCIIM – MAROSTICA ARCHEOLOGIA

17 LUGLIO ORE 15:00

Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni

ABC DEL COMPUTER

Corso di formazione per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali

Ciclo di incontri gratuiti per imparare ad utilizzare le principali funzioni dello smartphone, del computer e dei social network

Info e iscrizioni:

www.pallades.it / tel. 0424 519170 / info@pallades.it

Progetto finanziato dall’Unione europea, in collaborazione tra i Comuni

19 LUGLIO ORE 21:00

Partenza dal Castello Inferiore

SULLE ANTICHE MURA

Visita in notturna della Cinta Muraria, con un percorso che comprende il Centro Storico di Marostica, il Sentiero Carmini, il Cammino di Ronda e il Sentiero di Val Di Botte

Info e prenotazioni: Associazione Pro Marositica – info@marosticascacchi.it tel. 0424 72127

In caso di maltempo l’evento sarà annullato

20 LUGLIO ORE 21:00

Scalinata Carmini

MAROSTICA SUONA E CANTA AI CARMINI 2024

LA QUINTESSENZA dove le emozioni sono musica

QUINTA GIUSTA ENSEMBLE (dir. Michele Pivotto)

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

In caso maltempo il concerto si terrà nella Chiesa di S. Antonio Abate

21 LUGLIO ORE 21:00

Scalinata Carmini

MAROSTICA SUONA E CANTA AI CARMINI 2024

LE COSTELLAZIONI DELLA MUSICA

FILARMONICA DI CROSARA MAROSTICA (dir. Maria Amato)

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

In caso maltempo il concerto si terrà nella Chiesa di S. Antonio Abate

26 LUGLIO ORE 21:00

Scalinata Carmini

MAROSTICA SUONA E CANTA AI CARMINI 2024

Melting Pop Intramoenia

FJF-FrescobAldiJazzFive

Concerto Jazz in collaborazione con il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

In caso maltempo il concerto si terrà nella Chiesa di S. Antonio Abate

26 LUGLIO ORE 21:00

Partenza dal Castello Inferiore

SULLE ANTICHE MURA

Visita in notturna della Cinta Muraria, con un percorso che comprende il Centro Storico di Marostica, il Sentiero Carmini, il Cammino di Ronda e il Sentiero di Val Di Botte

Info e prenotazioni: Associazione Pro Marositica – info@marosticascacchi.it tel. 0424 72127

In caso di maltempo l’evento sarà annullato

27 LUGLIO ORE 18:00

Sala Consilare Castello Inferiore

Conferenza:

INCERTEZZA E LIBERTA’

L’Occidente contro se stesso. Quando la libertà fa paura

Con il giornalista e saggista Davide Giacalone

Info e prenotazioni: Associazione Pro Marositica – info@marosticascacchi.it tel. 0424 72127

INGRESSO GRATUITO

28 LUGLIO ORE 21:00

Scalinata Carmini

MAROSTICA SUONA E CANTA AI CARMINI 2024

Un viaggio tra la musica Italiana

Quartetto “Il Gatto e la Volpe”

Concerto semi-acustico dedicato ai grandi Autori Italiani

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

In caso di Maltempo lo spettacolo si terrà nell’Aula Magna dell’Istituto comprensivo in via Natale Dalle Laste

30 LUGLIO ORE 21:00

Scalinata Carmini

MAROSTICA SUONA E CANTA AI CARMINI 2024

Verso un mondo d’incanto…

Once Upon a Dream

Concerto con musiche dalle colonne sonore di film Disney

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

In caso di Maltempo lo spettacolo si terrà nell’Aula Magna dell’Istituto comprensivo in via Natale Dalle Laste

3 AGOSTO ORE 18:30

Collina Pigrotto

NULLA E’ PIU’ INVISIBILE

Un’indagine sul tema della memoria e su quali rapporti esistono tra l’atto del ricordare e la responsabilità di agire e di cambiare

Spettacolo teatrale a cura dei Fratelli Dalla Via

in collaborazione con l’Associazione Futura ed Opera Estate Festival Veneto 2024

In caso di maltempo l’evento si terrà nell’Aula Magna Istituto Comprensivo Marostica

Acquisto biglietti su www.vivaticket.it o presso biglietteria Opera Estate tel. 0424 52414

7 AGOSTO ORE 15:00

Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni

ABC DEI SOCIAL NETWORK

Corso di formazione per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali

Ciclo di incontri gratuiti per imparare ad utilizzare le principali funzioni dello smartphone, del computer e dei social network

Info e iscrizioni: www.pallades.it / tel. 0424 519170 / info@pallades.it

Progetto finanziato dall’Unione europea, in collaborazione tra i Comuni

21 GIUGNO 2024 – 21 LUGLIO 2024

Castello Superiore, Marostica

Mostra fotografica

FOR See Fortificazioni della Serenissima Repubblica di Venezia in Veneto, Dalmazia e Bocche di Cattaro

Sabato e Domenica 10.00 – 12.00 15.30 – 18.30

INGRESSO LIBERO

Promossa dalla Regione del Veneto con Italia Nostra e del Consiglio Regionale del Veneto

Fonte Ufficio Cultura Turismo Comune di Marostica

