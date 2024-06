Marostica, Castello Inferiore: performance teatrale Ritual 2.0

Ritual 2.0, al Castello Inferiore performance teatrale fra riti contemporanei e antichi archetipi

Sabato 22 giugno, un’esperienza per piccoli gruppi di spettatori, in tre repliche, firmata da Malamundi Teatri

Le sale del Castello Inferiore di Marostica si aprono allo spettacolo-performance “Ritual 2.0. – La via degli Dei”, firmato da Malamundi Teatri, con la regia di Andrea Failla. Sabato 22 giugno, in tre appuntamenti all 18.45, 20.00 e 21.30, l’Associazione Pro Marostica invita ad una esperienza immersiva, artistica e umana, destinata a coinvolgere ed emozionare.

Pochi spettatori alla volta guardano verso un tappeto dove gli attori compiono azioni che, nel distanziamento, danno l’illusione di un contatto fisico delicato e rispettoso. Le azioni non seguono una trama in senso tradizionale, ma piuttosto una partitura musicale del corpo. Tuttavia non sono astratte: compongono quadri, immagini, situazioni sensoriali, relazioni tra personaggi seguendo una modalità rituale.

Anzi, lo spettacolo intende espressamente riportare il suo pubblico verso una ritualità perduta, alla ricerca di un contatto benefico con l’inconscio e con le figure architipiche che sono la chiave di lettura dell’esistenza. Un altro vettore dello spettacolo è la volontà di regalare al pubblico momenti di energia ed emozione non ordinari, arrivando a definirsi in qualche modo “iniziatico”, proprio in questa possibilità di portare il pubblico stesso ad intravedere, e forse poi a sviluppare autonomamente, nuove sensibilità, pensieri, meditazioni. Cinquanta minuti di viaggio libero e corroborante, un’esperienza onirica ad occhi aperti.

Con Marino Bellini, Giusy Carnimeo, Eliana Crestani, Rudy De Amicis,Vittorio Gatta, Stefania Orrico. Contributo audio Davide Melchiori (Greci Itineranti).

Musiche originali Isaia Bresolin. Regia e drammaturgia Andrea Failla.

Ingresso 10 euro. Solo su prenotazione. Posti limitati. Prenotazioni: t. 0424.72127 – info@marosticascacchi.it

Marostica, giugno 2024

Informazioni:

Associazione Pro Marostica – Piazza Castello 1 – Marostica

Ufficio stampa Partita a Scacchi:

Mabi Comunicazione – Mara Bisinella – t. 339.6783954 – mara.bisinella@mabicomunicazione.com