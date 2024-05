Convegno internazionale il 23-24 maggio 2024. Si terrà, presso l’università della Sorbona di Parigi, il Convegno internazionale La questione ecologica nell’opera di Mario Rigoni Stern all’era dell’antropocene.

Il convegno, la cui organizzazione è stata curata da Davide Luglio (Sorbonne Université), Marguerite Bordry (Sorbonne Université), Gianbattista Rigoni Stern (figlio di Mario Rigoni Stern) e Michela Maria Rodeghiero (Delegato alla Cultura della Città di Asiago e Segretario e Tesoriere del Comitato Nazionale delle Celebrazioni del Centenario della nascita di Mario Rigoni Stern), si inserisce e va a chiudere le attività celebrative del Comitato Nazionale delle Celebrazioni della nascita di Mario Rigoni Stern.

Il Comitato,

composto da 36 personalità del mondo accademico e culturale, è stato istituito e sostenuto dal Ministero della Cultura Italiana, dalla Regione Veneto, che ha inserito le sue iniziative tra i “Grandi Eventi” della Regione, e patrocinato dalla prestigiosa Accademia Olimpica di Vicenza. Alle attività del Comitato hanno contribuito, inoltre, per questo convegno parigino, la Rigoni di Asiago e la Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank.

L’evento, che vedrà gli interventi di

Fabio Magro (Università degli Studi di Padova),

Ada Cavazzani (Università della Calabria), Marijana Milkovic (OS 8 talcev Logatec),

Sergio Di Benedetto (Istituto Giuseppe Terragni, Olgiate Comasco),

Giovanni Kezich (già direttore del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina),

Niccolò Scaffai (Università degli Studi di Siena),

Luca Tognocchi (Università degli Studi di Bologna),

Giulia Roncato (LUSMA University, Rome),

Loic Seron (Fotografo),

Marguerite Bordry (Sorbonne Université),

Massimo Rossi (Fondazione Benetton Studi Ricerche),

Ines Gheno (Archivista)

Marie-Hélene Angelini (traduttrice)

Si concluderà con la proiezioni del documentario “Le Carte di Mario” e del corto “Un Natale del ‘45”, andrà a chiudere le attività del Comitato, istituito nel 2021, anno della nascita dello Scrittore.

Il convegno di Parigi giunge dunque a completamento e al culmine di un progetto triennale che ha voluto ricordare lo scrittore asiaghese che è stato tra i più significativi testimoni e interpreti letterari del Novecento.

Roberto Rigoni Stern

Dichiara Roberto Rigoni Stern, Sindaco della Città di Asiago e Presidente del Comitato Nazionale delle Celebrazioni del Centenario della nascita di Mario Rigoni Stern “La progettualità triennale del Comitato è stata uno dei perni della programmazione culturale asiaghese di questi anni. La Città di Asiago, rendendosi soggetto capofila di queste importanti Celebrazioni istituite dal Ministero della Cultura e inserite nei “Grandi Eventi” della Regione Veneto, ha desiderato rendere un doveroso tributo al suo più illustre cittadino, conscia che la sua lezione morale, di condanna dei conflitti e di attenzione verso il patrimonio ambientale, vero “capitale” dell’umanità, di cui dovremmo solo utilizzare gli “interessi”, senza intaccarne il resto, resta, a cent’anni dalla sua nascita, più che mai attuale.

Come dichiarò il Presidente Mattarella, in occasione del decennale della sua morte «il lascito letterario, civile e morale di Mario Rigoni Stern, scrittore di levatura mondiale, vincitore di numerosi premi, medaglia d’argento al Valore Militare, trascende tempi e luoghi, confermandone il ruolo di poeta universale, straordinario testimone della storia nazionale del ‘900».

Ringrazio dunque tutti i trentasei membri del Comitato che si sono prodigati in questi anni intensi di attività celebrative per rendergli degno tributo, in particolare ringrazio la Professoressa Marguerite Bordry e il Professor Davide Luglio che hanno permesso l’organizzazione di questo importante evento all’Université Sorbonne, insieme a tutti i relatori che vi hanno aderito con entusiasmo, riconoscendo quanto il lascito morale e culturale di Mario Rigoni Stern abbia inciso nella cultura letteraria europea.”

Michela Maria Rodeghiero

Consigliere delegato alla Cultura della Città di Asiago e Segretario e Tesoriere del Comitato Nazionale delle Celebrazioni del Centenario della nascita di Mario Rigoni Stern “Ringrazio il Sindaco di Asiago per avermi concesso con fiducia la delega all’organizzazione di queste celebrazioni, che non si sarebbero svolte senza l’apporto essenziale di ciascuno dei membri del Comitato che hanno messo a disposizione, senza soluzione di continuità in questi tre anni, la loro competenza, la loro professionalità e il loro inesauribile impegno per ricordare la figura e l’opera di Mario Rigoni Stern. L’essere riusciti ad organizzare un convegno nella prestigiosa sede dell’Università Sorbona ne è la prova: ritengo, infatti, che grazie a questo ultimo, importante convegno si sottolinei quanto la voce e l’auctoritas di Mario Rigoni Stern sia ancora attuale, bussola imprescindibile per orientarci nel mondo contemporaneo, dove la nascita di una nuova etica civile e ambientale sembra più che mai cogente”.

Programma

GIOVEDI 23 ore 9.00

VENERDI 24 ore 9.00

