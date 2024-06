Marano Vicentino: “Festa della musica” il 20 e 21 giugno

Il 21 giugno 2024 anche Marano Vicentino celebra la “Festa della musica” – un evento che si svolge in tutta Italia ogni anno nel solstizio d’estate, all’insegna della gratuità – con una serie di concerti organizzati dal Comune in collaborazione con la Pro Marano e con il distretto del commercio Marano Vicino.

Diversi artisti suoneranno per l’occasione in diversi luoghi del paese, a partire dalle 19.00.

“Festa della musica”

20 giugno 2024

La “Festa della musica” sarà anticipata da un’anteprima giovedì 20 giugno 2024, alle 21.00 nel cortile delle Ca’ Vecie (in caso di maltempo in auditorium), con il concerto del Coro Ladiesis e de Gli Alfieroni della Musica.

21 giugno 2024

Alle 19.00 in piazzetta Santa Maria suoneranno i Dima Live Acustic Music, in piazza Silva ci sarà la Raffo & Marco Acustic Band e in piazzetta Aldo Moro la Band Lucky Clover.

Alle 21:00 ci sarà il concerto di chiusura con I Diamanti, al Parco della Solidarietà, dove sarà attivo anche lo stand gastronomico.

22 giugno 2024 – Mararock

E sempre all’insegna della musica e della convivialità, il 22 giugno 2024 al Parco della Solidarietà si svolgerà la nuova edizione di Mararock, con i concerti de Le Cause Perse e Legno, dalle 20.30. Il parco apre alle 18.30.

Per saperne di più sulla Festa della musica www.festadellamusicaitalia.it.

Ufficio stampa Comune di Marano Vicentino

ufficiostampa@comune.marano.vi.it