Malo: “Backtodance”, lo show della compagnia Kataklò

Sono aperte le prenotazioni gratuite per partecipare a “Backtodance”, lo show che la compagnia Kataklò terrà in villa Clementi a Malo sabato 20 luglio alle 21.

Sarebbe il quinto appuntamento di “Amalo festival 2024” voluto dall’assessorato alla cultura ma di fatto è il quarto, visto che il 2 agosto sarà recuperato, al santuario di Santa Libera, “Piano sky” di Cardinal group.

Riconosciuta per essere la prima compagnia teatrale ad aver introdotto l’athletic theatre nel panorama della danza italiana, disciplina artistica che mixa danza classica e danza aerea, danza acrobatica e teatro, nato dal genio di Giulia Staccioli.

La Compagni, nata dal genio artistico di Giulia Staccioli, con l’attivo contributo dei sei danzatori in scena, firma uno spettacolo che accosta frammenti inediti e di repertorio, portabandiera di un messaggio di speranza: balliamo!

Back to dance si svolge in un tempo unico che affronta quattro tappe differenti: l’umanità, la mitologia, l’eroismo e la leggerezza.

Racconta quella umana voglia condivisa di ricominciare, di continuare a vivere nonostante le esperienze oscure e soffocanti; anche quando crollano tutte le certezze, l’uomo sa ricostruirsi e rialzarsi.

La conquista è una rinnovata leggerezza.

La chiave di lettura offerta dallo spettacolo vuole essere positiva: giocando con l’ironia, l’energia e l’intensità proprie dello stile Kataklò, Back to Dance dà voce ai bisogni e ai desideri che l’uomo ha ormai capito essere irrinunciabili: libertà, socialità, felicità.

Kataklò, promotore di un linguaggio eclettico e trasversale, porta a Malo, per la prima volta, performances internazionalmente riconosciute per l’alto valore artistico grazie all’assidua collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura e il Ministro degli Esteri per eventi, festival e manifestazioni culturali fuori dai confini nazionali.

Prenotazioni sul sito di Amalo festival : L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Malo, 9 luglio 2024

