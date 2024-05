Malo: Antonio Caprarica presenta il suo nuovo libro

Un paese smarrito, un trono vacillante. Le drammatiche vicende della monarchia britannica analizzate a Malo da Antonio Caprarica, scrittore, giornalista ma soprattutto volto e voce della Rai, corrispondente dai bollenti fronti mediorientali. Poi a capo degli uffici Rai di Mosca e Londra, con una parentesi quale direttore del Giornale Radio Radio e di Rai Radio Uno.

Sarà mercoledì 22 maggio a Malo, alle 20,30, nell’auditorium delle scuole “Rigotti”, in via Martiri della libertà, per dialogare con lo scrittore Claudio Ruggiero e presentare “La fine dell’Inghilterra”, sua ultima fatica letteraria.

Dalle ultime vicende della monarchia alla più stretta attualità, Antonio Caprarica – narratore e testimone privilegiato che da anni racconta la società britannica agli italiani – ci aiuta a comprendere le cause del declino e le prospettive di una nazione verso cui, nonostante appaia sempre più distante, continuiamo a guardare con affetto.

L’ingresso è libero ma con prenotazione consigliata a segreteria@baldilibri.it o con messaggio whatsapp o sms al numero 338 394 6998. L’incontro con l’autore è promosso dall’amministrazione comunale maladense.

Malo, 15 maggio 2024

Un titolo forte, volutamente provocatorio, di quelli pensati per catturare subito l’attenzione del lettore, ma che, in realtà ci si rende conto come provocatorio lo sia solo fino ad un certo punto. I tempi della Cool Britannia appaiono oggi lontanissimi, in quell’epoca a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio in cui il Regno Unito, con l’Inghilterra a fare da capofila, irradiava una forza attrattiva enorme.

Dalla musica delle Spice Girls all’arte di Damien Hirst, dal fenomeno David Beckham alla moda di Alexander McQueen e Vivienne Westwood fino al cinema di Danny Boyle, c’è stata un’epoca in cui la Gran Bretagna era il centro nevralgico di tendenze e rivoluzioni, all’avanguardia in tutti i campi, anche in quello politico, con l’elezione del suo nuovo, giovane primo ministro, Tony Blair. Ma oggi, quasi trent’anni dopo, cos’è rimasto di quel Paese delle meraviglie?

Si apre quindi con l’analisi di un vero e proprio caposaldo della costruzione identitaria inglese, anch’esso nel pieno di una crisi senza precedenti: la monarchia. Se la forza di un’istituzione personalistica come quella monarchica è data dal sovrano regnante, e se la forza di quest’ultimo è data dalla sua “immagine”, il trovarsi in uno stato di debolezza fisica ad un’età avanzata non può che inficiarne la capacità rappresentativa e, di conseguenza, la rappresentatività dell’istituzione stessa. Esaurito il capitolo dedicato ai reali, Caprarica spazia poi sui temi prettamente politici ed economici della società britannica, alle prese con le conseguenze di lungo termine della clamorosa decisione di rompere con l’Unione Europea tramite il Referendum del 2016.

Gli effetti negativi della Brexit sono stati acuiti dalla pandemia da Covid-19 e dalla sfavorevole congiuntura della guerra russo-ucraina, eventi che hanno incrinato un’economia già sguarnita delle garanzie protettive dell’appartenenza all’Unione. Quella che appariva come una grande opportunità per l’isola, attraverso una forte vocazione al commercio internazionale, e una ripresa delle leve di economia finanziaria e della legislazione nazionale, non ha prodotto i risultati promessi né tantomeno ha sostenuto l’illusoria visione propagandistica della “Global Britain”, un vano tentativo di riposizionare il Regno Unito al vertice dei processi del mondo globalizzato, quasi un’eco di quella grandezza imperiale ormai perduta.

è stato per quasi quindici anni popolarissimo corrispondente della Rai da Londra. La sua profonda conoscenza della società britannica arricchisce la vasta esperienza internazionale accumulata in molti anni di reportage televisivi dall’estero: per la Rai è stato prima inviato di guerra in Afghanistan e Iraq, poi corrispondente da Gerusalemme, Il Cairo, Mosca, Parigi. Ha lavorato nella carta stampata, come commentatore politico dell’Unità e di Epoca e poi condirettore di Paese Sera, e in radio, come direttore dei Giornali Radio Rai e Radio 1. Per la sua attività ha ricevuto i più prestigiosi premi di giornalismo.

È autore di saggi, racconti di viaggio e romanzi. Tra i suoi titoli di maggior successo tutti pubblicati da Sperling & Kupfer, Dio ci salvi dagli inglesi… o no!?, C’era una volta in Italia, Il romanzo dei Windsor, Il romanzo di Londra, Intramontabile Elisabetta, L’ultima estate di Diana, Royal baby, La regina imperatrice, Elisabetta, per sempre regina, William & Harry e Carlo III.

