Lumen Festival: Musica e Solidarietà per combattere gli sprechi

Lumen Festival Vicenza: donate a Caritas, Associazione Ozanam e Associazione Huseed le eccedenze alimentari, per un totale di più di 80 kg di prodotto e un valore di oltre 1000 euro

Tra mercoledì 19 e lunedì 24 giugno si è tenuto in centro città a Vicenza il Lumen Festival, rassegna musicale e artistica organizzata dall’associazione culturale ParRock. E, come succede quasi sempre al termine di un grande evento, si è dovuto fare i conti con una quantità consistente di eccedenze alimentari, avanzate anche a causa dell’annullamento per maltempo di una delle serate del festival.

A questo punto è necessario decidere: gettare via tutto (la scelta più comoda, che purtroppo molti fanno), o contattare le realtà di volontariato attive in città e donare loro quanto avanzato, aiutando gli ultimi e insieme combattendo gli sprechi?

Solidarietà e Inclusione: il contributo del Lumen Festival alla comunità

Gli organizzatori del Lumen Festival hanno optato senza indugio per la seconda opzione, coinvolgendo la Caritas di Vicenza, l’Associazione Ozanam e l’Associazione HUseed, tutte realtà che a vario titolo e in diverse modalità sono quotidianamente impegnate nel tendere una mano verso chi vive ai margini della società. Ecco, così, che nulla è stato buttato e tutto ciò che non è stato consumato durante i giorni di festival è tornato utile per offrire un pasto caldo a chi ne aveva bisogno: i prodotti – perlopiù frutta, verdura e “carne” di origine vegetale – raccolti dalle tre realtà sono stati un totale di più di 80 kg per un valore complessivo di oltre 1000 euro.

L’impegno continuo: e lotta agli sprechi

Questo gesto è coerente con la storia e lo scopo del Lumen Festival, evento che da 11 anni è organizzato interamente da persone volontarie con la volontà di offrire alla città di Vicenza un’occasione di crescita culturale, di divertimento e di comunità. La dimensione collettiva, di inclusività e lotta agli sprechi, fa da sempre parte dell’anima del Lumen Festival e di chi lo organizza: l’impegno, da parte degli organizzatori, è a continuare sempre su questa strada.

Vicenza, 3 luglio 2024

Fonte: Lumen Festival Ufficio Stampa