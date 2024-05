Luigi Ballarin: nuova mostra sull’antico popolo degli Yorubas ad Abuja

Si aprirà martedì 4 giugno ad Abuja, in Nigeria, la nuova mostra personale di Luigi Ballarin, “Human and spiritual wealth of Yorubas”.La mostra è visitabile sino al 7 giugno 2024 presso la Gallery Fraser Suite Hotel Abuja

“Human and spiritual wealth of Yorubas”: apre in Nigeria la nuova mostra dell’artista veneziano Luigi Ballarin sull’antico popolo degli Yorubas

Ballarin propone la sua ricerca approfondita sulle somiglianze tra cultura europea mediterranea e quella Yoruba, antico e ricco gruppo etno-linguistico dell’Africa occidentale

Si aprirà martedì 4 giugno ad Abuja, in Nigeria, la nuova personale di Luigi Ballarin, “Human and spiritual wealth of Yorubas”, visitabile sino al 7 giugno 2024 presso la Gallery Fraser Suite Hotel Abuja e curata da Beste Gursu. La mostra, organizzata in occasione dei festeggiamenti per la Festa della Repubblica, propone un ponte “artistico” tra cultura europea mediterranea e quella Yoruba, antico e ricco gruppo etno-linguistico di circa 40 milioni di persone oggi diffuso principalmente nell’Africa occidentale. Con questa mostra, Ballarin utilizza la potenza espressiva dell’arte in modo sincero. Ma anche introspettivo, unificante e accattivante. Il risultato è che ogni figura, ogni pennellata e ogni colore si riflettono sulla tela con coraggio, quasi come se fossero vivi.

Le parole della curatrice Beste Gursu

“Luigi Ballarin continua ad esaltare conoscenze, esperienze ed insegnamenti, un bagaglio acquisito unendo Europa e Africa. Lo fa dimostrando grande ammirazione per la giustizia sociale e per i dialoghi culturali, come la sua vita e ogni aspetto della sua arte ci ricordano costantemente – dichiara il curatore Beste Gürsu –. Il suo operato trascende ciò che spesso è misterioso e occasionalmente ripetitiva apparenza del mondo, approfondendone la reale essenza. All’interno di questa ricchezza culturale, produce opere originali e intense, lavorando sempre con un atteggiamento appassionato, determinato, onesto, coraggioso, leale e nobile”.

Le parole di Stefano De Leo, Ambasciatore d’Italia ad Abuja

“L’esposizione del Maestro Luigi Ballarin mette in mostra un’accattivante esplorazione della ricchezza umana. Oltre a quella culturale del popolo Yoruba nel contesto della società ricca e multietnica della Nigeria –. Dichiara Stefano De Leo, Ambasciatore d’Italia ad Abuja -. Attraverso le sue opere d’arte, Ballarin approfondisce il ricco patrimonio, le tradizioni e i simboli della cultura Yoruba, offrendo agli spettatori uno sguardo sull’essenza di questa vivace comunità africana. Con un uso magistrale del colore, della consistenza e della forma, Ballarin dà vita allo spirito. Ma anche alla diversità di questo popolo, evidenziando il loro profondo legame con storia, credenze e costumi. Ogni dipinto è una narrazione visiva che celebra la bellezza, la resilienza e la creatività della cultura yoruba, invitando il pubblico a farlo apprezzare e interagire con gli aspetti sfaccettati di questa antica civiltà”.

