Lonigo: Gruppo Caronte con “INNO ALLA GIOIA”, il rock progressivo europeo

Piazza Matteotti nel Centro Storico di LONIGO (Vi) venerdì 26 luglio p.v. alle ore 21, nel bellissima atmosfera nell’Anfiteatro con il Gruppo Caronte, scopriremo musica da “INNO ALLA GIOIA” il rock progressivo europeo, con brani : Genesis, Yes, New Trolls, Jehtro Tull ed altri per flauto,violino,violoncello,arpa e pianoforte/voce

L’ingresso è gratuito

Da XXXIII anni creiamo destinazioni di esperienze fuori dai confini, con eventi sempre nuovi e originali, disseminati in spazi da sogno, cercando di costruire un ricordo che farà la differenze negli itinerari con il Gruppo Caronte.

“Girovagando in Musica”

Itinerari turistici e musicali è realizzata con il contributo dalla Provincia Autonoma di Trento e dall’Ufficio Turistico della Valle d’Aosta, e dall’Hotel Catullo di Sirmione, oltre a tutti gli enti e amministrazioni comunali delle località partecipanti, creando un pied-à-terre di relax con sorprese e conoscenze di luoghi rigenerativi, disseminati fra mare, laghi, colline, montagne e ruderi storici in questa bellissima penisola..

L’amministrazione comunale e il Gruppo Caronte ti aspettano e s’impegnano a garantire la sicurezza di tutti, in tutti i settori del turismo. Anche quest’anno, anzi sopratutto quest’anno, che le tue escursioni siano davvero un momento di spensieratezza, serenità e relax. A partire dal viaggio stesso, che sia in treno, aereo o auto.

Qualora volessero partecipare persone con disabilita motorie o che necessitassero di particolari ausili, si consiglia di contattare gli organizzatori oppure il Gruppo Caronte tel. 348 2257382,per venire incontro nel migliore dei modi a qualsiasi esigenza.

Sarà un’Estate piena di nuovi panorami, scoprendo luoghi e rivalutando ciò che pensavamo già conosciuto; il percorso può subire variazioni, perchè il viaggio può far cambiare.

Ricky del Gruppo Caronte