Lonigo: evento all’alba in Azienda Santa Colomba alle ore 5

Da XXXIII anni creiamo destinazioni di esperienze fuori dai confini, con eventi sempre nuovi e originali, disseminati in spazi da sogno, cercando di costruire un ricordo che farà la differenze negli itinerari con il Gruppo Caronte. Lonigo: evento all’alba.

“Girovagando in Musica”

Itinerari turistici e musicali è realizzata con il contributo dalla Provincia Autonoma di Trento e dall’Ufficio Turistico della Valle d’Aosta, e dall’Hotel Catullo di Sirmione, oltre a tutti gli enti e amministrazioni comunali delle località partecipanti, creando un pied-à-terre di relax con sorprese e conoscenze di luoghi rigenerativi, disseminati fra mare, laghi, colline, montagne e ruderi storici in questa bellissima penisola..

Il buio della notte continua a resistere all’avanzare dei raggi del sole, che piano a piano avanzano e ci fanno vedere scorci di un paesaggio da fiabe come le colline e i suoi filari di vigne che incorniciano le ville Palladiane, i colori dell’aurora è il segno dell’inizio dell’avventura.

Domenica 26 maggio a LONIGO (VI) nella tenuta dell’Azienda Santa Colomba via San Fermo,17, il tradizionale evento all’alba alle ore 5 si alzerà come la rugiada dai campi la musica di “IN VIAGGIO” – 30 anni di gruppi italiani, brani di PFM, Nomadi, Pooh, Skiantos ed altri, con gli interpreti del Gruppo Caronte per violino, violoncello, arpa, pianoforte/voce.

L’ingresso è gratuito.

L’amministrazione Comunale e il Gruppo Caronte ti aspettano e s’impegnano a garantire la sicurezza di tutti, in tutti i settori del turismo. Anche quest’anno, anzi sopratutto quest’anno, che le tue escursioni siano davvero un momento di spensieratezza, serenità e relax.

A partire dal viaggio stesso, che sia in treno, aereo o auto. Qualora volessero partecipare persone con disabilita motorie o che necessitassero di particolari ausili, si consiglia di contattare gli organizzatori oppure il Gruppo Caronte tel. 348 2257382, per venire incontro nel migliore dei modi a qualsiasi esigenza.

Sarà un’Estate piena di nuovi panorami, scoprendo luoghi e rivalutando ciò che pensavamo già conosciuto; il percorso può subire variazioni, perchè il viaggio può far cambiare.

Alimenta la tua curiosità, seguici su Facebook (gruppocaronte) o sul sito (www.gruppocaronte.info), scrivici a gruppocaronte@libero.it oppure telefonaci al +39 348 2257382.

Ricky del Gruppo Caronte XL Gruppo Caronte

