Laghi: Jobin presenta il suo libro fotografico “Un Paese in Posa”

Siamo lieti di annunciare la presentazione del libro fotografico “Un Paese in Posa”. Un progetto unico e affascinante proposto e realizzato dal rinomato fotografo Ernest Jobin, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Laghi, organizzazione generale Sig.ra Maria Fabiola Sella e Vicesindaco Comune di Laghi. Jobin noto per le sue fotografie di modelle, ha scelto di immortalare il Comune di Laghi, situato nella splendida provincia di Vicenza.

Un Omaggio al Paese di Laghi e ai suoi Abitanti

“Un Paese in Posa” è un omaggio sincero e sentito al paese di Laghi e ai suoi abitanti. Gli abitanti, con grande entusiasmo e partecipazione, hanno accolto l’iniziativa, diventando i veri protagonisti di questo libro. Le fotografie catturano la bellezza e l’essenza del paese, raccontando le storie quotidiane e autentiche delle persone che vi abitano.

Celebrazione della vita reale e della comunità

Questo progetto è un tributo alla vita reale e alla comunità di Laghi. Le immagini non solo mostrano la bellezza del luogo, ma anche la vita quotidiana dei suoi abitanti, rendendo il libro un documento prezioso della realtà locale.

Vi invitiamo calorosamente a partecipare alla presentazione del libro, che si terrà il 6 luglio alle ore 18 presso la struttura polifunzionale di Laghi. Sarà un’occasione speciale per conoscere da vicino il significato e l’ispirazione dietro questo progetto, e per celebrare insieme la bellezza e l’unicità del nostro amato paese.

Non mancate! Vi aspettiamo numerosi per condividere questo momento di cultura e comunità.