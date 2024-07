“La vita accanto”, film girato a Vicenza, sarà al Locarno Film Festival

Il film “The life apart” (La vita accanto), diretto da Marco Tullio Giordana, sarà presentato fuori concorso al Locarno Film Festival, che si aprirà il prossimo 7 agosto.

Scritto da Giordana con Marco Bellocchio e Gloria Malatesta, si ispira al romanzo della scrittrice vicentina Mariapia Veladiano, vincitrice del premio Strega.

Le riprese si erano svolte in città un anno fa, nell’estate 2023, ed avevano coinvolto in notturna anche Villa Valmarana ai Nani.

«Poter veicolare l’immagine di Vicenza attraverso un film d’autore in un contesto prestigioso come il Locarno Film Festival – dichiara l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin – ci riempie di soddisfazione. Raccogliamo i frutti della collaborazione data alla troupe di Marco Tullio Giordana durante i mesi delle riprese in città».

“La vita accanto” annovera un cast d’eccezione tra cui spiccano Sonia Bergamasco, Valentina Bellè, Paolo Pierobon, Sara Ciocca e Michela Cescon, oltre alla giovane pianista professionista Beatrice Barison che nel film suona dal vivo.

Film “La vita accanto” breve trama

Film ispirato all’omonimo romanzo della scrittrice vicentina Maria Pia Veladiano che racconta di una famiglia vicentina la cui vita viene sconvolta dalla nascita di una bambina con un vasto angioma sul viso.

Vicenza, 18 luglio 2024

Fonte: Comune di Vicenza Ufficio Stampa