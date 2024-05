La Bassanese: ospite il dottor Flavio Torresin

“Il mio popolo muore per mancanza di conoscenza” ( Osea, profeta VIII sec. a.C.) – Un vero e proprio “incontro senza tossine” all’Aperilibro, la rassegna culturale ideata e organizzata dalla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa.

Ospite venerdì 24 maggio il dottor Flavio Torresin, medico chirurgo e direttore sanitario del Poliambulatorio Rafael di Medicina Naturale, specializzato nella promozione del benessere della persona.

Durante questo incontro speciale che chiude la rassegna primaverile in libreria, il dottor Torresin presenterà il suo libro “Guarire con la medicina naturale”, pubblicato da Il Punto di Incontro.

Flavio Torresin

Con oltre quattro decenni di esperienza nel campo delle medicine complementari, il dottor Torresin è un pioniere nella promozione del benessere integrale. La sua filosofia si basa sulla prevenzione e sul trattamento delle malattie, anche gravi, attraverso metodi non invasivi e non tossici. Stimolato dalle domande di Marco Bernardi, l’incontro-presentazione offrirà un’immersione profonda nei benefici di una dieta equilibrata, nelle terapie naturali e fitoterapiche, tutte supportate da rigorose ricerche cliniche.

Il dottor Torresin condividerà con i partecipanti storie ispiratrici di pazienti che hanno superato gravi malattie. Grazie all’adozione di uno stile di vita sano e all’uso di terapie naturali. L’evento sarà un’occasione unica per imparare come stimolare i meccanismi di autoguarigione del corpo, disintossicarsi e rafforzare il sistema immunitario.

Con la sua vasta esperienza in naturopatia, fitoterapia, omeopatia, ossigeno-ozonoterapia, idrocolonterapia e laserterapia endovena, il dottor Torresin è una guida autorevole nel campo della medicina naturale. Il suo approccio olistico alla salute è un esempio di come si possa affrontare la causa radicale delle malattie, piuttosto che limitarsi a trattare i sintomi e a scoprire come vivere una vita più sana e armoniosa.

L’incontro-presentazione si svolgerà venerdì 24 maggio alle ore 18 nello spazio incontri della libreria La Bassanese. È consigliata la prenotazione dei posti a sedere allo 0424521230 o nel sito della libreria. Al termine il consueto aperitivo offerto.

L’ospite

Il dott. Flavio Torresin è medico chirurgo, Direttore Sanitario del Poliambulatorio Rafael di Medicina Naturale, Terapie complementari e integrate:(www.flaviotorresin.it). In 42 anni di attività ha sviluppato un’ampia esperienza in Naturopatia, Fitoterapia, Omeopatia, Ossigeno-ozonoterapia, Idrocolonterapia, Laserterapia fotodinamica tumorale, alimentazione naturale e intolleranze alimentari.

Marco Bernardi LIBRERIA LA BASSANESE

Largo Corona d’Italia, 41 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Tel. 0424 521230

Web: www.labassanese.com