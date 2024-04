La Bassanese: Massimo Carlotto, uno dei migliori scrittori di noir e crime fiction

Massimo Carlotto

Il palco dell’Aperilibro si tinge di giallo e si prevede un altro tutto esaurito in libreria La Bassanese con l’arrivo venerdì 3 maggio di Massimo Carlotto, considerato uno dei migliori scrittori di noir e crime fiction a livello internazionale. Lo scrittore padovano arriva a Bassano per presentare in anteprima in città Trudy, il suo nuovo giallo-noir, edito da Einaudi.

Uscito in Italia da poche settimane è già ai primi posti delle classifiche di genere e nella top 10 generale.

E’ un romanzo dai contenuti inediti nel nostro Paese, infatti è il primo noir in Italia che indaga sugli intrecci fra agenzie di security e politica. In questo nuovo romanzo Carlotto, come in Arrivederci amore, ciao, affonda la penna nel lato oscuro del potere. Il mondo che racconta, però, è qualcosa di assolutamente nuovo e inquietante.

Trudy

Racconta la storia di una donna che deve sopravvivere alle macchinazioni di forze impegnate a proteggersi a tutti i costi. Nonostante la sparizione di un noto commercialista sembra che il caso non interessi a nessuno. Ma qualcuno che vuole trovarlo a tutti i costi c’è: la NSG, una società che si occupa di sicurezza ad alto livello.

Il suo committente non è la famiglia, non è la moglie, ma un gruppo di persone con interessi nel campo della politica corrotta. Carlotto entra a gamba tesa nel mondo dei “pretoriani”, coloro che già ai tempi di Roma antica dovevano “salvare” i potenti, ne esplora il metodo fatto di violenza e ricatti. Modera l’incontro Marco Bernardi, ideatore degli incontri in libreria La Bassanese.

Il libro:

La storia segue le vicende della Novo Security Group, una società di sicurezza privata, e del suo socio, l’ex commissario Gianantonio Farina, soprannominato “il Grigio”. Farina, con la sua determinazione a scoprire ogni segreto dei suoi clienti, si ritrova coinvolto in un intrigo che ruota attorno a una donna misteriosa soprannominata “Trudy”, al secolo Ludovica Baroni, moglie di un influente consulente fiscale.

“Trudy” è un riflesso acuto della realtà contemporanea, dove il confine tra bene e male è sfumato e la giustizia spesso si sporca le mani nella politica del potere. Scrittura essenziale come ci ha abituati Carlotto, una storia che nelle prime pagine offre la possibilità al lettore di capire i personaggi che popolano lo scacchiere ma poi lentamente come le spire di un serpente boa ci stringe e ci tracina all’interno di un mondo parallelo fatto di figure grigie, impalpabili, dove non è possibile fidarsi di nessuno e si ha l’impressione di essere osservati, intercettati e tenuti sotto controllo.

L’incontro-presentazione si svolgerà venerdì 3 maggio alle ore 18 nello spazio incontri all’interno della libreria La Bassanese. È consigliata la prenotazione dei posti a sedere allo 0424521230 o nel sito della libreria. Al termine il consueto aperitivo offerto.

Marco Bernardi LIBRERIA LA BASSANESE

Largo Corona d’Italia, 41

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Tel. 0424 521230

Web: www.labassanese.com