La Bassanese: Alberto Zisa e Alessandro Tich, la vita dei Gulag

Venerdì 10 maggio La Bassanese – l’Aperilibro presenta per la prima volta un’intervista doppia con lo scrittore Alberto Zisa e il giornalista Alessandro Tich sui Gulag.

I campi di concentramento staliniani dove uomini e donne lavoravano a ritmi disumani, creati e gestiti dal regime sovietico per punire gli oppositori politici e come strumento di terrore praticata in URSS per mantenere il potere e il controllo sulla società tutta.

Disseminati nei luoghi più inospitali dell’URSS, in alcuni si sfioravano temperature di 50/60° gradi sottozero. Si stima che, durante la prigionia siano morti oltre 20 milioni di prigionieri politici.

Alberto Zisa

Con lo scrittore Alberto Zisa, unico traduttore al mondo dei primi tre volumi della NEMESI, conosceremo la vita dei Gulag tramite le memorie di Dmitri Bystroletov-Tolstoj, discendente del più conosciuto Lev Tolstoj, e agente dei servizi segreti sovietici (KGB) mandato da Stalin nei lager sovietici e che riviviamo in libreria con la presentazione dei libri Quattro metamorfosi e Il Pelago, editi da Edizioni Tripla E.

Un viaggio storico e letterario che darà l’occasione ai presenti di conoscere personaggi di ogni genere, criminali ma anche veri altruisti pronti a sacrificarsi per gli altri.

Ma i metodi della Russia di oggi, quella che mette il bavaglio (e non solo) agli oppositori di Putin, e alla censura delle informazioni è riconducibile, in forma diversa, a quella praticata ieri per punire o isolare gli oppositori del regime?

Alessandro Tich

Ai metodi di oggi, alla manipolazione e spesso alla censura dell’informazione risponderà il giornalista Alessandro Tich, direttore della testata giornalistica Bassanonet.

L’incontro-presentazione si svolgerà venerdì 10 maggio alle ore 18 nello spazio incontri all’interno della libreria La Bassanese.

È consigliata la prenotazione dei posti a sedere allo 0424521230 o nel sito della libreria.

Al termine il consueto aperitivo offerto.

