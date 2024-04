“JAZZIN’ SANDRIGO”: al via la prima edizione

Giovedì 18 aprile, con l’inaugurazione della mostra pittorica “Round About Jazz” dell’artista sandricense Mariella Scandola, promotrice di molti artisti internazionali, che si terrà presso il Caffè Commercio di Sandrigo, prende il via la prima edizione di “JAZZIN’ SANDRIGO”, festival musicale e artistico organizzato dal Comune di Sandrigo e dall’associazione Vivi Sandrigo APS in collaborazione con la scuola di musica Thelonious di Vicenza.

La manifestazione, novità assoluta per sandrigo e dintorni, prevede una serie di eventi che coinvolgono e valorizzano varie realtà culturali e commerciali del territorio, intese sia come strutture (scuole, associazioni, ecc.) che come individualità (musicisti, artisti ecc.).

“JAZZIN’ SANDRIGO”

I due principali concerti serali si svolgeranno in piazza SS Filippo e Giacomo, nel cuore di Sandrigo.

Venerdì 26 aprile alle ore 21:00

il concerto sarà aperto nel primo set dall’Organ Quartet del sassofonista vicentino Ettore Martin con Giulio Campagnolo all’organo, Diego Ferrarin alla chitarra e Massimo Cogo alla batteria, in un omaggio a Burt Bacharach. A seguire la Thelorchestra, una big band di 15 elementi della scuola di musica Thelonious, diretta da Ettore Martin, in un tributo al grande sassofonista e compositore Wayne Shorter, recentemente scomparso, delle cui composizioni Martin ha curato gli arrangiamenti per questa ampia e coinvolgente formazione.

Sabato 27 aprile, sempre alle 21:00

in concerto prevede la presenza di 8 importanti musicisti, per lo più stranieri e di livello internazionale che negli ultimi anni, per differenti motivi, sono rimasti molto legati al territorio di Sandrigo e che si avvicenderanno in varie formazioni.

Si sono voluti chiamare “Mariland International Ensemble” in omaggio all’abitazione di Mariella Scandola, presso la quale hanno “gravitato” o sono stati ospitati: il trombettista Alex Sipiagin (New York), il sassofonista Robert Bonisolo (Canada), le cantanti Olivia Trummer (Berlino) e Melissa Tham (Singapore), il chitarrista vicentino Michele Calgaro ed infine i tre moscoviti Ivan Farmakosky al piano, Makar Novikov al contrabbasso e il batterista Sasha Mashin.

Proporranno un repertorio tutto di composizioni originali, eseguite in varie formazioni, dal solo, al trio, al quintetto e sestetto, per finire tutti assieme.

Entrambi questi concerti saranno anticipati da un concerto aperitivo, dalle 19:00 alle 20:30, presso il bar Aiva in piazza Vittorio Emanuele: Venerdì 26 con l’ensemble Thelonious, diretta dal pianista Danilo Memoli e Sabato 27 dal Luni Jazz Combo con allievi ed insegnanti della Thelonious.

Mariella Scandola

Oltre alla mostra di quadri inerenti al jazz dell’artista sandricense Mariella Scandola, che verrà inaugurata giovedì 18 aprile alle 18:30 presso il Caffè Commercio di Sandrigo (visitabile fino al 18 giugno), tra gli eventi legati a questa passione musicale si terrà, martedì 23 aprile alle 12:00, una lezione/concerto inerente la musica afro-americana tenuta da Michele Calgaro, docente di conservatorio e Direttore della Thelonious e altri insegnanti della scuola di Vicenza, presso la scuola media dell’IC Zanella di Sandrigo aperta a tutti gli studenti, studenti che lo scorso 23 marzo hanno vinto il 1° premio come migliori allievi delle scuole pubbliche e private convenzionate con il conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza nella categoria “Ensemble”.

Brevi Curricula degli artisti che si esibiranno al JAZZIN’ SANDRIGO

Alex Sipiagin

www.alexsipiagin.com, è nato nel 1967 a Yaroslavl, URSS, dove ha compiuto gli studi musicali di tromba classica (Conservatorio di Gnessin, Mosca) e ha cominciato ad appassionarsi al jazz. Svolto il servizio di leva obbligatorio di 2 anni, si trasferisce a New York, dove si afferma come una riconosciuta figura di spicco della scena jazzistica internazionale.Viene chiamato a suonare nelle bands di Michael Brecker, Dave Holland, Kenny Werner, Mingus Dinasty e Big Band e collaborato con Elvis Costello, Dr. John ed Eric Clapton.

Inoltre come leader pubblica diverse registrazioni in particolare per la criss-cross nelle quali suonano musicisti come Chris Potter, Dave Holland, Gonzalo Rubalcaba, Antonio Sanchez, Dave Binney, Eric Harland, ecc.. Insegna presso la New York University e tiene clinics in molte scuole internazionali, in particolare nei Conservatori di Olanda e Svizzera ed ha registrato circa novanta cd dei quali 28 come leader.

Robert Bonisolo

ha compiuto i suoi studi musicali presso il Berklee College of Music di Boston e la Banff School of Fine Arts. Sassofonista di grande talento nel 1987 ha vinto il “Canadian Rising Star Award” e l’American Rising Star Award”. Ha studiato e si è esibito con alcuni fra i migliori musicisti della scena jazz internazionale, fra i quali: Jerry Bergonzi, Joe Viola, John La Porta, George Garzone, Steve Coleman, John Abercrombie, David Liebman, Kenny Wheeler, Dave Holland. Giunto in Italia, nel 1990, approfondisce anche lo studio del sassofono in ambito classico studiando presso il Conservatorio di Ferrara, ove si diploma 5 anni dopo.

Numerose sono le sue collaborazioni: Kenny Wheeler, Paolo Fresu, Don Alias, Peter Washington, Antonio Faraò, Elliot Zigmund, Lee Konitz, Fabrizio Bosso, Louis Nash, Franco Ambrosetti, Steve Swallow, Randy Brecker, Billy Drummond, Carla Bley, Tom Harrell, Dado Moroni, Mike Stern, Tommy Dorsey Orchestra.

Si è esibito in numerosi festivals e rassegne in Italia, Europa e Stati Uniti. In qualità di sideman ha preso parte a decine di incisioni discografiche e nel 2008 ha inciso il suo primo cd come leader. È docente di sassofono, improvvisazione e musica d’insieme dal 2006 presso il Conservatorio di Losanna e presso il Conservatorio di Vicenza

Michele Calgaro

importante chitarrista italiano che si contraddistingue per la personalità dello stile strumentale, è molto conosciuto anche come insegnante in quanto fondatore e direttore della scuola di musica Thelonious di Vicenza e docente di chitarra jazz presso il Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza.

Ha tenuto ad oggi più di millecinquecento concerti in Italia ed Europa e registrato più di 30 cd, suonando tra gli altri con la Lydian Sound Orchestra, Claudio Fasoli, Alex Sipiagin, Paolo Fresu, Franco Cerri, Jimmy Owens, Enrico Rava, Kenny Wheeler, Jazz Vicenza OrKestra (dir. Ettore Martin), Orchestra di Barga (Dir. Bruno Tommaso), Claudio Roditi, Cecil Bridgewater , Rossana Casale, Ornella Vanoni, Cheryl Porter, Giorgio Albertazzi, ecc..

Makar Novikov

è uno dei contrabbassisti più famosi nella scena jazz russa. Grande accompagnatore e virtuoso solista con un bellissimo suono, è stato il partner di molti famosi musicisti jazz, come: Jimmy Cobb, Clark Terry, Jimmy Heath, Kenny Baron, James Spaulding, Lew Tabakin, Debora Brown, Jimmy Greene, Gene Jackson, Steve Slagle, Giacomo Gates, Craig Handy, Gary Smulyan, Alex Sipiagin, Igor Butman e molti altri.

Ivan Farmakovsky

nato in una famiglia di artisti, studia musica dall’età di 5 anni. Nel 1988 ha studiato jazz presso il Gnessin State Musical College, parallelamente agli studi all’Accademia Russa di musica classica, segnalandosi come uno dei più talentuosi studenti.

Ha suonato col sassofonista russo Igor Butman, che gli ha permesso di entrare in contatto con il grande jazz internazionale e suonare come sideman con musicisti del calibro di Benny Golson, Curtis fuller, Randy Brecker, Bill Evans, Wynton Marsalis, Seamus Blake e molti altri.

Nel 2008 registra il suo album di debutto a New York: Next To The Shadow. Da allora ha suonato e registrato a livello internazionale, affermandosi come uno dei più importanti pianisti russi e collaborando con artisti di tutto il mondo. Di prossima uscita per l’etichetta Criss-Cross di New York la sua ultima registrazione in trio con Jack De Johnette alla batteria e Christian McBride al contrabbasso.

Sasha Mashin

nasce nel 1976 a San Pietroburgo, Russia. Nel 1991 è entrato a far parte del jazz-club Kvadrat dove ha incontrato molti musicisti jazz di San Pietroburgo. Dal 1995 al 1998 Sasha è stato membro permanente del quartetto del sassofonista Igor Butman. Nel 1998, Sasha ha partecipato alla creazione della band MosGorTrio e si è trasferito a Mosca dove ha anche continuato a collaborare con alcuni dei migliori musicisti jazz russi.

Nel 2005 ha partecipato al programma educativo Open World Program USA a New York e ha suonato con leggende come Clark Terry, Kenny Barron e Jimmy Heath al Blue Note Jazz Club. Dal 2008 Sasha ha invitato molti musicisti stranieri ad esibirsi insieme alla sua band in tutta la Russia. Si è inoltre esibito con musicisti come Benny Golson, Clark Terry, Jimmy Heath, Kenny Barron, Johnny Griffin, Lew Tabackin, Eddy Henderson, James Spaulding, Steve Slagle, Gary Smulyan, Larry Schneider, Mark Turner, Craig Handy, Donny McCazlin, Alex Sipiagin, JD Walter, Dhafer Youssef e molti altri.

Ettore Martin

sassofonista, compositore e arrangiatore di Vicenza, suona professionalmente jazz da oltre vent’anni ed ha all’attivo più di 30 incisioni di cui 6 a proprio nome.

Nel 1999 e nel 2016 vince il Concorso Internazionale di Arrangiamento e Composizione per Orchestra Jazz di Barga (LU) dove è stato finalista dal 2010 al 2014; nel 2006 e nel 2014 è stato finalista anche al Concorso ‘Scrivere in Jazz’ di Sassari. Come solista ha girato un po’ in tutto il mondo (Vancouver, Melbourne, Vienna, Cracovia, Praga, Sofia, Hong-Kong, Jakarta, Samarcanda..) sia col quartetto del pianista triestino Roberto Magris che con il proprio progetto SENZAPAROLE (Abeat, 2005) sulla canzone italiana d’autore con quartetto jazz + quartetto d’archi.

Da più di trent’anni insegna sassofono e musica d’insieme a Vicenza, Scuola Thelonious. Dirige la Green Orchestra di Conselve (PD) con 2 particolari progetti orchestrali sui Beatles e su Burt Bacharach e di recente è stato nominato Direttore dell’Orchestra Jazz dell’Università di Padova. Collabora inoltre da molti anni con l’Orchestra Jazz del Veneto che vanta prestigiose collaborazioni tra cui Paolo Fresu e Fabrizio Bosso.

Olivia Trummer

è cresciuta in una famiglia di musicisti ed ha vinto cinque volte il Jugend musiziert come vincitrice di un premio federale. Dal 2003 ha studiato pianoforte jazz e piano classico alla Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Nel 2008/2009 ha conseguito un master presso la Manhattan School of Music. Tutte le lauree sono state conseguite col massimo dei voti e la lode.

Durante i suoi studi nel 2004 e nel 2006 è stata incaricata di scrivere composizioni per musica di scena e film.[1] Con il suo trio esegue le sue canzoni di jazz inglese e tedesco, così come i suoi arrangiamenti di opere classiche, come Mozart, Bach o Ligeti. Dal suo terzo album Nobody Knows la pianista è anche ascoltata come cantante, dove promuove la canzone jazz “per salti di melodia divertenti e audaci Scat-coloratura nella zona Lied.”[2]

Oltre al suo trio ha anche suonato con l’Eichendorff Ensemble (con Claudio Puntin, Libor Šíma e Bodek Janke) e in duo con Janke. Suona anche in concerti come solista e in duo con il vibrafonista svizzero Jean-Lou Treboux. È stata anche in tour con la band East Drive. Dall’autunno 2016 è in tournée con il gruppo Caipi di Kurt Rosenwinkel. Ha dato concerti al Carnegie Hall, al Schloss Elmau e al Liederhalle Stuttgart, oltre a festival di jazz in Germania, Inghilterra, Irlanda, Italia, Repubblica Ceca, Russia, Giappone, Cina e Stati Uniti.

Melissa Tham

Nata e cresciuta a Singapore, a cinque anni intraprende lo studio del pianoforte e in seguito si diploma in pianoforte classico al LASALLE-SIA college of arts per cominciare a cantare all’età di 19 anni.

Da allora ha collaborato con i maggiori musicisti della scena jazzistica orientale, quali Joshua Wan, Andrew Lim, Tony Makarome e Jeremy Monteiro, tenendo centinaia di concerti nell’area asiatica: Hong Kong, Tailandia, Taiwan, Indonesia, eccetera.

Nel 2014 il primo tour europeo con l’Asian All-Stars Power Quartet e il Jeremy Monteiro trio, aprendo i concerti di Kenny Barron e Dave Holland, ottenendo importanti riconoscimenti dalla critica musicale inglese: “won over the Queen Elizabeth Hall” (Ian Patterson).

Nel 2015 pubblica il suo primo album da solista “ Falling In Love Again” e vince il premio di “Vocalist of the Year” al Sing Jazz Festival al Marina Bay Sands.

Come docente di canto e pianoforte ha insegnato in molte scuole di Singapore quali il National University of Singapore e Nanyang Technilogical University, rimanendo molto attiva anche nella scena di scuola corale, sia come pianista che come istruttrice.

Trasferitasi in Italia da qualche anno continua la sua carrier nella scena asiatica ed europea suonando con musicisti quali Alex Sipiagin, Misha Tsiganov, Donald Edwards e molti altri.

Ufficio Stampa Comune di Sandrigo – JAZZIN’ SANDRIGO