Istituto Musicale “Città di Thiene”: la nuova progettualità

L’eccellenza dell’offerta musicale duetta con il potenziamento della socializzazione: la co progettazione apre al futuro l’Istituto Musicale.

L’Istituto Musicale Città di Thiene si appresta ad aprire i battenti a settembre con l’importante novità della co-progettazione con tre realtà associative musicali – CorOrchestra Città di Thiene, Associazione Culturale InArteSalus e Dolci Accenti, riunite in un’associazione temporanea denominata M.U.S.I.C.A. – che lavoreranno su una progettualità condivisa con il Comune di Thiene.

Giampi Michelusi

Spiega il sindaco, : «L’Amministrazione ha scelto la formula della co-progettazione perché ha ritenuto che meglio di altre ci permettesse di continuare a valorizzare l’altissimo livello formativo dell’Istituto Musicale, coniugandola con le nuove istanze di crescita delle potenzialità relazionali di chi intraprende un percorso musicale. Oggi la società è radicalmente cambiata rispetto a trent’anni fa e richiede un cambio di passo nell’ampliamento delle funzioni dell’Istituto Musicale. L’Istituto è e resta una realtà poliedrica, radicata nel territorio, e questo grazie alle professionalità che lo hanno fatto grande e che continueranno a lavorare al suo interno perché questa eccellenza sia garantita anche in futuro. Penso doveroso esprimere la riconoscenza mia e della Città all’Associazione Musica Moderna e a Riccardo Brazzale e Bruno Grotto per il lavoro prezioso che hanno svolto».

Anna Maria Savio

«Dopo un fruttuoso e importante percorso di quasi trent’anni – dichiara Anna Maria Savio, assessora all’Istituto Musicale Città di Thiene – il nostro Istituto è ora pronto per una progettualità più ricca e per una nuova visione rispondente al mondo contemporaneo. La musica si conferma il focus assoluto dell’intera offerta tant’è che le proposte formative riceveranno un impulso maggiore. Sono fermamente convinta che la musica ricopra un ruolo importante per la formazione della persona e quindi vanno sviluppate tutte le molteplici potenzialità che le sono proprie. Con queste prerogative l’Istituto vuole diventare un hub musicale più completo e aperto alla Città e al territorio circostante».

Sono confermati tutti i corsi presenti ad oggi e quasi completamente il team di docenti e sarà dato un forte impulso alla musica d’insieme e alla formazione con l’affiancamento di nuovi percorsi. Sarà aggiornata tecnologicamente la strumentazione attualmente in dotazione all’Istituto. È implementato il numero di convenzioni per gli esami certificati con i Conservatori: oltre che a Vicenza, gli studenti potranno sostenere gli esami anche a Padova, Castelfranco e Sassari. I punti cardine su cui ruoterà l’attività saranno il mantenimento e il potenziamento dell’eccellenza dell’offerta musicale e un’apertura maggiore alla città con lo sviluppo di competenze relazionali, sociali e comunicative, attraverso un’offerta didattica inclusiva e accessibile a tutte le fasce d’età, dagli 0 ai 99 anni e l’attivazione di progetti specifici ed innovativi.

Gli obiettivi principali del nuovo progetto sono

l’educazione musicale e la formazione con corsi, lezioni concerto, corsi di educazione all’ascolto, masterclasses, formazione vocale e strumentale anche di prassi esecutiva antica, formazione musicale e musicoterapica per docenti e caregivers, organizzazione di eventi concertistici anche attraverso la promozione della tradizione bandistica cittadina e del patrimonio culturale locale, esami di certificazione presso i quattro Conservatori convenzionati;

con corsi, lezioni concerto, corsi di educazione all’ascolto, masterclasses, formazione vocale e strumentale anche di prassi esecutiva antica, formazione musicale e musicoterapica per docenti e caregivers, organizzazione di eventi concertistici anche attraverso la promozione della tradizione bandistica cittadina e del patrimonio culturale locale, esami di certificazione presso i quattro Conservatori convenzionati; la promozione della musica come strumento di crescita umana e culturale con corsi accessibili a tutti, laboratori creativi, iniziative di inclusione sociale e progetti di Musicoterapia ed Arteterapia per tutta la Cittadinanza, anche con specifiche necessità, lo sviluppo della sfera relazionale e la partecipazione sociale con la musica d’insieme;

con corsi accessibili a tutti, laboratori creativi, iniziative di inclusione sociale e progetti di Musicoterapia ed Arteterapia per tutta la Cittadinanza, anche con specifiche necessità, lo sviluppo della sfera relazionale e la partecipazione sociale con la musica d’insieme; la creazione di una rete collaborativa sul territorio con un’offerta didattica integrata in collaborazione con l’I.C. Thiene e altre realtà musicali e non, come le R.S.A e l’Università degli Adulti ed Anziani;

sul territorio con un’offerta didattica integrata in collaborazione con l’I.C. Thiene e altre realtà musicali e non, come le R.S.A e l’Università degli Adulti ed Anziani; l’inclusione, l’accessibilità e lo sviluppo di corsi tecnici per il settore spettacolo per offrire opportunità lavorative.

Il lavoro di coordinamento tra le associazioni è svolto da Andrea Cerato e Elisabetta Cuman.

Giacomo Barone

Presidente di CorOrchestra Città di Thiene: «Desidero ringraziare InArteSalus e Dolci accenti, le due associazioni con le quali è stato possibile costruire questo progetto che riguarda l’Istituto Musicale Città di Thiene, e Andrea Cerato ed Elisabetta Cuman per il prezioso apporto che hanno offerto fino a questo momento. L’Istituto è sempre stato un punto di riferimento per la formazione di nuovi musicisti dentro e fuori la città e per questo CorOrchestra è onorata di essere capofila della ATS che per i prossimi sei anni coordinerà le attività dell’Istituto. CorOrchestra Città di Thiene, già Corpo Bandistico Patronato San Gaetano, da più di cento anni è punto di riferimento per le attività musicali folkloristiche per la Città di Thiene; quando nel 2016 la nostra associazione è mutata da Corpo Bandistico a Cororchestra ha mantenuta salda la sua vocazione nei confronti della divulgazione musicale e dell’attività associativa rivolta a favore del territorio.

Ora si apre un capitolo importante che vede CorOrchestra ente capofila insieme a InArteSalus e Dolci Accenti, impegnate ad ampliare l’offerta formativa per assicurare un percorso musicale anche al di fuori dell’ambiente prettamente accademico. Auspichiamo che il percorso che ci ha portato a questo risultato, un percorso aperto e partecipato di sinergia tra Comune ed enti del terzo settore, tracci una strada nel segno della cooperazione atta a creare un ambiente formativo inclusivo e in grado di fornire la più ampia offerta formativa. Ringrazio quindi l’Amministrazione Comunale, i soci dell’ATS nella prospettiva di una fattiva collaborazione in grado di rendere un servizio significativo alla Città di Thiene e al territorio circostante».

Stefano Navone

Presidente di InArteSalus APS è Stefano Navone che commenta: «È davvero un grande onore avere la possibilità di tornare a lavorare a Thiene e riprendere, assieme a questi meravigliosi compagni di viaggio, il filo di un percorso interrotto alcuni anni fa; con la mia associazione InArteSalus garantiremo la formazione accreditata e specialistica nel settore della Musicoterapia, i nostri seminari tematici sulla Musica e l’Arte rivolti a tutta la cittadinanza e, in co-progettazione con l’Amministrazione Comunale, abbiamo il desiderio di istituire un servizio di Musicoterapia territoriale e altri progetti di natura inclusiva nella profonda convinzione che la Musica e la sua fruizione rappresentino un’esperienza psicologica che accompagna costantemente l’esistenza umana, un luogo simbolico di rifugio anche nelle condizioni di maggior fragilità. Per me non sarà solo un voltare pagina ma iniziare a scrivere un nuovo libro».

Calogero Sportato

Presidente di Dolci Accenti APS musicale, spiega: «L’associazione Dolci Accenti, fondata nel 2004 e da me presieduta, con sede operativa a Vicenza, si occupa di divulgazione della musica antica attraverso l’organizzazione di concerti, festival, corsi e masterclass altamente specializzati. La nostra proposta all’interno dell’Istituto Musicale di Thiene sarà fortemente innovativa grazie ai nuovi corsi su strumenti originali, quali clavicembalo, liuto, viola da gamba, violino barocco, violoncello barocco e altri.

L’obiettivo è quello di coinvolgere studenti che vogliano dedicarsi a questo repertorio, ma anche, in un’ottica di inclusività, amatori e appassionati di qualunque età. Crediamo fermamente che la divulgazione della musica antica debba coinvolgere l’intero territorio ed è per questo che organizzeremo, già dal prossimo anno scolastico, il primo Festival di Musica Antica dell’Alto Vicentino.

Oltre a questi corsi,

alcuni dei quali in forma di masterclass, saranno affiancati i tradizionali corsi di strumento musicale, che verranno ampliati ad altre specialità come, ad esempio, oboe, tromba, corno e altri. Ritengo che la collaborazione con le altre associazioni della ATS MUSICA sia il vero valore aggiunto per dare una risposta culturale, formativa, sociale estremamente forte alla Città di Thiene».

Ai primi di giugno era stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune l’avviso pubblico rivolto agli Enti del Terzo Settore per la presentazione di una proposta di valorizzazione dell’Istituto Musicale su un orizzonte temporale pari a sei anni scolastici, punto di partenza per la co-progettazione con l’Amministrazione Comunale. La proposta formulata da M.U.S.I.C.A. è risultata idonea e ora il progetto frutto del Tavolo di Lavoro con il Comune è a tal punto maturo e definito che sarà formalizzato tra qualche giorno con la firma della convenzione.

Sarà un autunno importante, dunque, quello che attende l’Istituto, e non solo per questa nuova modalità organizzativa: il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dell’immobile comunale sede dell’Istituto è, infatti, attualmente in fase di verifica per la validazione e l’approvazione e tra qualche mese potrà essere dato avvio anche all’atteso iter di gara per l’individuazione della ditta esecutrice degli interventi.

