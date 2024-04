Incontro sulla Tastiera: pianista Carlo Prampolini in Concerto al TCVI

Giovedì 11 aprile, Teatro Comunale di Vicenza (Sala del Ridotto), per Incontro sulla Tastiera

Il pianista Carlo Prampolini chiude la serie dei concerti solisti di incontro sulla tastiera

In programma Beethoven, Chopin, Debussy

“Incontro sulla Tastiera” sarà nuovamente al Teatro Comunale di Vicenza per l’ultimo dei concerti dedicati al pianismo solistico. L’evento – che gode del patrocinio del Comune di Vicenza – andrà in scena alla Sala del Ridotto del Teatro Comunale, il prossimo 11 aprile, e vedrà protagonista il pianista Carlo Prampolini.

Carlo Prampolini

Classe 1991, Prampolini è un poliedrico musicista, che sa spaziare dal pianismo al canto corale. Nel 2015 ottiene il Master con distinzione in pianoforte al Conservatorio Reale di Bruxelles e di lì a poco inizia a farsi notare per una spiccata abilità nel repertorio contemporaneo, collaborando con svariati Ensemble.

Incontro sulla Tastiera: la prima parte dello spettacolo

Si presenta al pubblico di Vicenza con un noto primo brano: la Sonata n. 23 in Fa minore, Op. 57 di Beethoven, meglio conosciuta come l’Appassionata, nonché la sonata preferita dal compositore tedesco. Passerà, poi, alla Fantasia op. 49 di Chopin, un’opera quasi a sé stante, dalla grande coerenza formale, anche se con uno schema non classificabile. La Sonata si presenta con una solida costruzione ripartita in Allegro, Adagio, Allegro e mostra una struttura molto articolata e complessa, comprendente elementi di diverso carattere che vanno dalla marcia, al corale, a una grande cantabilità, a momenti di stampo quasi sinfonico.

La seconda parte

La seconda parte del concerto sarà, invece, dedicata al “primo libro” dei Preludi di Debussy: i Preludi fanno riferimento ai 24 brani dell’opera omonima di Chopin, il quale si era a sua volta ispirato ai 48 preludi del Clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach. L’opera di Debussy, però, si discosta dai modelli precedenti, sia per l’assenza di un ordine programmatico nella scelta della tonalità dei pezzi, sia più in generale per una maggiore libertà formale. I Préludes di Debussy non si possono infatti considerare “preludi” in senso classico e rifuggono da qualsiasi forma codificata. In molti casi, raggiungono una notevole complessità strutturale e richiedono all’esecutore un’estrema padronanza della tecnica pianistica.

Un artista da scoprire, dunque, la cui esibizione si concretizza anche grazie al prezioso contributo della agenzia maladense, GIANSKJ2011 – agenzia di pratiche automobilistiche, entrata per la prima volta nella famiglia degli sponsor di “Incontro”.

Inizio alle ore 21:00.

Prevendita: Pantharei.

Info: www.incontrosullatastiera.it.

Comunicato del 5 marzo 2024

Fonte: Ufficio stampa Incontro sulla Tastiera