Il Premio Lirico Internazionale “Marcella Pobbe” 2024 al soprano Maria Guleghina

Venerdì 24 maggio alle ore 21 va in scena la diciottesima edizione del Premio Lirico internazionale Marcella Pobbe, che vedrà protagonista il soprano di Odessa Maria Guleghina. – Il Direttore artistico Cristian Ricci annuncia la serata di Gala al Teatro Olimpico di Vicenza.

Il Premio lirico internazionale “Marcella Pobbe” torna a celebrare i fasti della grande lirica con protagonisti d’eccezione in una grande serata di gala al Teatro Olimpico di Vicenza.

Realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Vicenza, la Regione del Veneto, con il patrocinio della Provincia di Vicenza e con il sostegno di Banca del Veneto Centrale, il premio costituisce un appuntamento attesissimo per far rivivere il ricordo di una delle più belle voci della lirica veneta, che brillo di luce propria tra gli astri della Callas e della Tebaldi.

Associazione Marcella Pobbe

Insignita dal comitato d’onore del riconoscimento dell’edizione 2024, la diciottesima organizzata dall’Associazione Marcella Pobbe, il soprano Maria Guleghina riceverà il premio, un prezioso gioiello d’arte orafa, nel cuore di un gala lirico condotto da Federica Morello con la partecipazione di giovani promesse del belcanto:

il soprano vicentino Anna Grotto,

il mezzosoprano armeno Sofia Tumanyan,

il baritono Enrico di Geronimo

il basso Domenico Apollonio.

Le voci saranno accompagnate dall’Orchestra Sinfonica del Veneto, diretta dal maestro Stefano Romani. Sinfonie e romanze di Mozart, Salieri, Verdi, Bellini, Puccini, Boito, Gounod, Ponchielli.

Cristian Ricci

“Anche quest’anno il Premio Pobbe viene conferito ad un soprano protagonista della scena lirica internazionale – dichiara il Direttore artistico del Premio, il tenore Cristian Ricci. Un impegno che si rinnova da oltre 18 anni per tenere alto il nome di una grande artista veneta altrimenti dimenticata.

Grazie a questo premio Vicenza ha ospitato negli anni i più grandi nomi del belcanto contemporaneo nell’unicità del Teatro Olimpico: tra loro ricordiamo l’indimenticata Daniela Dessì e poi Mariella Devia, Carmela Remigio, Amarilli Nizza, Francesca Patanè, Daniela Schillaci, Tiziana Caruso, Maria Mudriak, Giovanna Casolla, Hui He, Lana Kos, Nino Machaidze, Daria Masiero, Irina Lungu.

Maria Guleghina

Tra i più celebrati soprani drammatici del mondo, premiata con standing ovation nei più importanti teatri d’opera. È particolarmente celebrata per la sua interpretazione del ruolo del titolo in Tosca e Turandot.

Il suo repertorio comprende anche il ruolo del titolo in Aida, Manon Lescaut, Norma, Fedora, Adriana Lecouvreur, così come Lady Macbeth in Macbeth, Abigaille in Nabucco, Leonora ne Il trovatore, Elvira in Ernani, Elisabetta in Don Carlo, Amelia in Un ballo in maschera, Santuzza in Cavalleria Rusticana, Maddalena in Andrea Chenier, Lisa in La dama di picche, Odabella in Attila.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili. (orchestrasinfonica.veneto@gmail.com).

