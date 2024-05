È una storia profonda, non solo la narrazione di avvenimenti puri e semplici: una storia misura di tutti gli uomini» – Giovanni Punzo: “Gli Alpini”

«La lunga storia delle truppe alpine – all’interno della quale si intrecciano la storia della guerra in montagna, delle Alpi, delle comunità alpine e delle loro istituzioni, la storia culturale, sociale e militare in chiave nazionale – non si fonda esclusivamente su una successione di battaglie.

Le truppe alpine

Fondate nel 1872, dopo il Risorgimento, le truppe alpine da più di un secolo e mezzo rappresentano un capitolo unico ed eccezionale della storia d’Italia.

Costitute originariamente per la difesa dei confini e per condurre la guerra tra le cime e le valli, ben presto si trovarono a combattere in Africa, prima in Etiopia e poi in Libia, e nelle trincee ad alta quota della Prima guerra mondiale, nel cui fango innevato nacque il loro mito.

Le penne nere si distinsero poi in Etiopia, tra 1935 e 1936, e durante la Seconda guerra mondiale si sacrificarono nei Balcani e soprattutto sul Don, tra le steppe russe, in cui ancora oggi risuona la loro memoria.

Oggi impegnati nelle missioni all’estero, il reclutamento degli alpini dalle regioni delle Alpi progressivamente si è esteso ad ampi settori del Paese: non solo quindi genti di montagna, ma anche uomini delle pianure e delle città, che hanno contribuito a narrare e portare in alto i valori del corpo in tutti gli aspetti della vita nazionale.

Il forte senso identitario e un radicato “spirito di corpo”, sotto forme diverse, proseguono tuttora l’impegno a favore della comunità, anche tra coloro i quali non vestono più l’uniforme. Ripercorrendo le tappe dell’audace storia degli alpini non si incontrano dunque solo cruenti e drammatici episodi bellici, ma anche vicende e protagonisti legati al racconto dell’Italia intera.

Giovanni Punzo

(1957, Monaco di Baviera) ha studiato Scienze politiche a Padova e si è specializzato in Diritti umani. Dal 1982 al 1985 ha prestato servizio come ufficiale di complemento nelle truppe alpine e, da richiamato, ha partecipato a due missioni nei Balcani (Bosnia e Kosovo) ed esercitazioni Nato all’estero.

Da queste esperienze sono nati un libro di ricordi, Dobro. Storie balcaniche (2012) e una raccolta di saggi sulle trasformazioni della guerra, Il mondo fuori dai cardini. Il nuovo discorso sulla guerra (2004).

È redattore e direttore di produzione in varie case editrici; iscritto alla Società italiana di storia militare, ha trattato il pensiero militare tedesco, la guerra economica, il rapporto tra guerra in montagna e cinema, le dottrine ottocentesche della guerra sulle Alpi e l’Anschluss, letto attraverso i rapporti dell’intelligence italiana sull’Austria.

