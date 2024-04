Giovanni Carraro: presenta “Riscoprire il Monte Grappa” in libreria La Bassanese

Giovanni Carraro in libreria La Bassanese – “Il massiccio montuoso del Grappa non rappresenta soltanto un luogo geografico. E’ anche un simbolo, sia per il Veneto, la regione che lo ospita, sia per tutto il Paese”. Luca Zaia

Parte venerdì 19 aprile da Bassano del Grappa il “tour culturale” nelle librerie di Riscoprire il Monte Grappa, la nuova e attesa guida escursionistica di Giovanni Carraro, giornalista che collabora con Telebelluno e Il Gazzettino, è ideatore del Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, socio CAI e Accompagnatore Escursionistico Nazionale F.I.E.

La Montagna Sacra

Un incontro atteso da tanti appassionati di montagna e non solo, per conoscere o riscoprire le mille sfaccettature della Montagna Sacra alla Patria, per raccontare al meglio il territorio, gli itinerari e le curiosità culturali del nostro Monte Grappa. In libreria La Bassanese Carraro presenta la sua nuova guida escursionistica Riscoprire il Monte Grappa, edito da pochi giorni da Ediciclo e con la prefazione del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Un viaggio incantevole, tra i sentieri, i boschi, i prati e i panorami mozzafiato che la nostra montagna offre a tutti noi. Un libro che mancava, dove viene mappata e descritta l’intera rete sentieristica CAI oltre a numerosi itinerari di interesse locale, ciascuno accuratamente descritto nei minimi dettagli.

Sarà una presentazione multimediale

Con l’ausilio di foto e materiale audiovisivo Carraro ci farà vivere in libreria parte dei 42 itinerari e 74 varianti, per un totale di 626 km: dalla semplice passeggiata di fondovalle, alle avventurose vie ferrate su ripide pareti. C’è spazio anche per la Grande Guerra, parte integrante della storia del Grappa, permettendo al camminatore di immergersi nella memoria.

Camminare tra i sentieri del Monte Grappa è come immergersi in un mondo fiabesco, con le sue foreste di betulle, faggi e conifere il Monte Grappa è un luogo ideale per rilassarsi, ricaricare le energie ma possiamo anche scoprire e preservare la bellezza della natura. Ed è proprio quello che Giovanni Carraro farà vivere, o riscoprire, ai tanti presenti con una sorpresa musicale al termine.

L’incontro-presentazione si svolgerà venerdì 19 aprile alle ore 18 nella Galleria incontri della libreria La Bassanese. È consigliata la prenotazione dei posti a sedere allo 0424521230 o nel sito della libreria. Al termine il consueto aperitivo offerto.

Marco Bernardi LIBRERIA LA BASSANESE

Tel. 0424 521230 Web: www.labassanese.com