Nei mesi di luglio, agosto e settembre aperte al pubblico una mostra allestita all’ultimo piano della Boutique di Asiago in corso IV Novembre e in due hotel del comprensorio

Giancarlo Stella

ASIAGO (Vicenza) – Si chiama “Giancarlo Stella e l’Altopiano – Viaggio tra le opere inedite” la nuova mostra dell’artista di Asiago, che potrà essere visitata, con ingresso libero al pubblico, per l’intero periodo estivo, nei mesi di luglio, agosto e settembre: apertura tutti i giorni, compresi festivi, dalle 15 alle 17.30.

L’esposizione, che vanta il patrocinio della Città di Asiago, è allestita all’ultimo piano della Boutique Stella, in corso IV Novembre 31 ad Asiago.

Si tratta di una collezione di opere, per buona parte realizzate in età giovanile e mai esposte al pubblico, riguardanti in particolare alberi, paesaggi, tramonti e scorci dell’Altopiano dei Sette Comuni che l’artista ha catturato con i propri occhi e poi tradotto in quadri di grande impatto, anche per quanto riguarda i colori.

In altre due location della conca, all’Hotel Paradiso di Asiago (via Valbella 33) e all’hotel Gaarten di Gallio (via Kanotole 13/15) sono esposte e visitabili, con gli stessi orari, altre opere del maestro Stella, esposte in diverse sale a pianterreno delle due strutture ricettive.

Presso la Boutique saranno in vendita, a prezzo agevolato, la biografia “Giancarlo Stella – L’uomo, l’artista, l’imprenditore” e il catalogo “Giancarlo Stella – L’uomo e le opere”, entrambi editi nel dicembre 2023 in occasione della mostra “Giancarlo Stella – L’uomo e le opere”, allestita al Museo Le Carceri di Asiago durante le vacanze di Natale e nei mesi di gennaio e febbraio.

Le opere dell’artista, esposte in innumerevoli esposizioni e mostre collettive, hanno portato alla conquista di riconoscimenti prestigiosi, oltre che alla partecipazione a trasmissioni televisive e radiofoniche, a cui si aggiungono recensioni sui principali quotidiani e riviste nazionali.

Asiago, 18 luglio 2024

