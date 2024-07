Gallio, Monte Longara: il Maestro Diego Basso dirige l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana

Monte Longara – Domenica 4 agosto il Maestro Diego Basso dirige l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana a Gallio, fra i boschi dell’Altopiano.

Maestro Diego Basso

Il Suono del Silenzio si diffonde… fra i boschi dell’Altopiano. Domenica 4 agosto ritorna il magico evento che unisce musica, bellezza e natura. L’appuntamento è sul Monte Longara, nei pressi del Cippo del Papa, a nord dell’abitato di Gallio, dove fra boschi di abete e faggio e un meraviglioso panorama prenderanno vita le note dell’ Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso.

Su questo palcoscenico naturale, fra i 45 elementi dell’orchestra, si alterneranno le voci liriche di Alessandro Lora (tenore), Chiara Cremaschi (soprano) e Claudia Sasso (soprano). Nel repertorio del concerto, le più famose arie di Giacomo Puccini nel centenario della morte e le intramontabili colonne sonore di Ennio Morricone, oltre a Verdi, Mascagni e Bizet e qualche brano originale di Diego Basso. Insomma, una festa della musica e della natura per entrare in sintonia con l’ambiente e far vibrare le corde più profonde dell’anima.

Marinella Sambugaro

«L’amministrazione comunale ha approvato con entusiasmo questo evento fuori programma in quanto crede fortemente nel connubio tra musica sinfonica e natura – dichiara il sindaco di Gallio Marinella Sambugaro – Partecipare a questo concerto sinfonico in un luogo suggestivo dove si è fermato anche Papa Giovanni PAOLO II non è solo un piacere per i sensi ma un’esperienza che arricchisce l’anima e rinnova lo spirito.

È un invito a fermarsi, ascoltare e sentirsi parte di un tutto più grande, dove l’armonia dell’universo si riflette nelle note di una sinfonia e nella bellezza della natura. Come disse Papa Giovanni Paolo II: “Queste montagne suscitano nel cuore il senso dell’infinito, con il desiderio di sollevare la mente verso ciò che è sublime” . Il silenzio non è mai un vuoto, ma soprattutto in musica è lo spazio creativo del suono e della sua magia capace di trasmettere le più grandi emozioni».

Gli spettatori potranno raggiungere il luogo del concerto a piedi, partendo dal parcheggio del Rifugio Campomulo o da località Le Melette.

Il concerto è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Gallio e con il supporto di BCC Veneta e Tecnosystemi. Media partner: Il Giornale di Vicenza, TVA.

Inizio concerto ore 11.00. Ingresso libero.

Informazioni:

DuePunti Eventi – eventi@duepuntieventi.com

Ufficio stampa: Mabi Comunicazione – Mara Bisinella – mara.bisinella@mabicomunicazione.com – t.