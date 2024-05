Come non amare e portare nel cuore brani come Mi ritorni in mente, Ancora tu, La canzone del sole, Fiori rosa, fiori di pesco, Emozioni, Sì viaggiare, Pensieri e parole, L’emozione non ha voce. Gallio: “Mogol racconta Mogol – Concerto di musica e parole”

Sono solo alcune delle canzoni da ascoltare live dalla voce e sublime interpretazione del grande Mogol, al secolo Giulio Rapetti.

L’appuntamento è per sabato 13 luglio 2024 ore 21.00 in piazza Giardini a Gallio (Vicenza) con il concerto

CONCERTO di MUSICA e PAROLE

Prevendite aperte sulla piattaforma “TICKETONE”: https://www.ticketone.it/artist/mogol/mogol-racconta-mogol-3648742/

La narrazione appassionata del più grande poeta della canzone italiana, unita all’interpretazione delle indimenticabili canzoni di Lucio Battisti (e non solo), sarà eseguita con Gioni Barbera, voce e pianoforte, e la “Band storica del CET” – Centro Europeo di Toscolano – sua scuola d’eccellenza musicale.

Sarà una serata di racconti e tanta musica.

Oltre alle canzoni dello storico sodalizio fra Lucio Battisti e Mogol, la serata sarà allietata dai tanti brani scritti per altri interpreti: Cocciante, Mina, Mango, Celentano, Morandi, Dalla. Mogol ripercorrerà il suo leggendario percorso professionale raccontando aneddoti legati alla sua collaborazione con Battisti e gli altri big della musica italiana.

Biografia di Mogol al sito ufficiale: www.giuliorapettimogol.com

La scuola di Mogol – Centro Europeo di Toscolano (CET): www.cetmusic.it

COL – Comitato Organizzatore Locale Gallio

347-5968408 – 0424-447919

gallioturismo@gmail.com

Eliana Camporese

