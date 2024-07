Gallio Film Festival: edizione 2024, “Il festival delle donne”

È tempo del Gallio Film Festival. Torna l’appuntamento cinematografico di Gallio che per due settimane dona alla cittadina dell’Altopiano dei 7 Comuni un’atmosfera da set cinematografico.

“CINEMA DELLE DONNE”

Locandina del film Flora di Martina De Polo

L’inaugurazione è per sabato 20 luglio, ore 20.45 al cinema “Cineghel” (via XI Febbraio, 15) con il saluto degli organizzatori e delle autorità. Poi luci spente per la visione del film “Flora”, opera della regista Martina De Polo che sarà presente in sala.

Peculiarità del Gallio Film Festival, giunto alla 27esima edizione, è la presentazione agli spettatori di Opere Prime del panorama cinematografico nazionale. Il festival è nato infatti con l’intento di offrire a giovani registi italiani l’occasione di presentare le proprie opere a un vasto pubblico, valorizzando soprattutto le pellicole che trovano a fatica spazio nelle sale cinematografiche.

Gli stessi autori sono spesso presenti in sala per dialogare con il pubblico al termine dei film, presenze che nel tempo hanno contribuito ad avvicinare appassionati di cinematografia, rimasti fedeli al festival e ritrovandosi annualmente per l’immancabile appuntamento di fine luglio nel godibile contesto di Gallio.

Gallio Film Festival

La prima settimana di proiezioni si svolge da sabato 20 a sabato 27 luglio, con i film partecipanti in concorso, valutati da una giuria di esperti.

La seconda settimana da domenica 28 luglio a domenica 4 agosto. Ed è proprio in questa seconda settimana che si concretizza la novità più rilevante di quest’anno: un’intera sezione dedicata a Opere Prime e Seconde internazionali intitolata “Il cinema delle donne” in cui viene valorizzato il cinema femminile, le donne registe, i film che trattano temi che ruotano intorno al mondo delle donne. Ecco dunque i lavori della norvegese Margreth Olin, delle francesi Amandine Fredon e Marie Amachoukeli, della russo-algerina Mounia Meddour, della spagnola Estibaliz Urresola Solaguren, della brasiliana Nara Normande, della mongola Zoljagat Purevdash.

Ma anche nella prima settimana non mancherà la presenza del cinema al femminile con le registe in concorso Martina De Polo, Micaela Ramazzotti, Emilia Mazzacurati, Lyda Patitucci, Simona Cornacchia e Anna Russo. Nelle loro pellicole, come pure nei film di animazione e nei documentari, accanto alle questioni relative alle differenze di genere, alla parità uomo-donna e ai diritti umani, sono presenti i temi dell’affidamento, della cura, della trasmissione dei saperi e della condivisione degli affetti tra diverse generazioni di donne.

Nello stesso manifesto del festival si è voluto rappresentare la figura di una donna adulta che protegge una bambina dall’orco che incombe.

Per il resto il Gallio Film Festival si presenta con il consueto format, ricco di Opere Prime interessanti e sorprendenti. Con diverse tematiche trattate nei film (argomenti del vivere quotidiano, problematiche giovanili, ambiente, lavoro) spaziando tra contesti e situazioni differenti.

Una giuria di professionisti del settore ­– registi, scrittori, personalità della cultura italiana – assegnerà, come di consueto, diversi premi:

“Ermanno Olmi” al miglior film,

gran premio speciale “Emidio Greco”,

miglior attrice/attore,

miglior regia,

miglior sceneggiatura,

premio del pubblico

premio della giuria dei giovani.

I dati del Gallio Film Festival:

27 anni di realizzazione

320 film in concorso

138 premi assegnati

89 eventi speciali

90 documentari

2 mostre

Tantissimi i nomi che hanno partecipato al festival, tra loro:

2023 con alcuni vincitori, organizzatori e membri della giuria Gallio Film Festival

Ermanno Olmi, Mario Rigoni Stern, Daniele Lucchetti, Mario Martone. Oltre a Carlo Mazzacurati, Luca Guadagnino, Susanna Tamaro, Anita Kravos, Giuseppe Battiston, Alice Rohrwacher.

L’ingresso alla visione dei film (con programmazioni pomeridiane e serali) è libero, senza costo del biglietto d’ingresso. Il programma completo è visionabile al sito www.galliofilmfestival.it e nei canali social del Gallio Film Festival (facebook e instagram).

Fonte Eliana Camporese – Associazione Gallio Film Festival