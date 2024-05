Gallerie d’Italia di Vicenza: Notte Europea dei Musei

Sabato 18 maggio per la Notte Europea dei Musei apertura serale straordinaria fino alle 24:00 con ingresso ridotto a 1 euro per tutti i visitatori – Gallerie d’Italia di Vicenza.

Gallerie d’Italia di Vicenza

Museo di Intesa Sanpaolo, aderiscono sabato 18 maggio alla Giornata Internazionale dei Musei e, in occasione delle Notte Europea dei musei, la sede sarà straordinariamente aperta dalle 18 alle 24 con ingresso ridotto a 1 euro per tutti i visitatori.

Durante tutto l’arco della giornata, dalle 10:30 alle 16:30, sarà possibile partecipare al Family Lab Scolpire la luce legato al capolavoro del Settecento Caduta degli angeli ribelli. Si cercherà di aprire le porte del meraviglioso mondo della scultura fatto di forme, materiali e dettagli tutti da scoprire in compagnia di un fantastico amico tutto ali e squame.

L’attività è consigliata ai bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni ed è gratuita senza bisogno di prenotazione.

Sarà possibile ammirare la Caduta degli angeli ribelli, il capolavoro scultoreo del Settecento veneto, valorizzato nell’ambito del suggestivo allestimento “sotto una nuova luce”. In uno spazio affiancato, di nuova concezione, il visitatore è condotto alla scoperta dell’opera attraverso nuovi strumenti come le riproduzioni tattili (per la fruizione anche a persone con disabilità visiva) ed un emozionante video immersivo.

È visitabile, inoltre, il percorso scientifico e didattico Argilla. Storie di incontri, in collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Padova.

Vicenza, 17 maggio 2024

