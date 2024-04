Francesca Manfredi presenta “Il periodo del silenzio“

A Vicenza il Premio Campiello Opera Prima del 2017 Il mancato incontro con Francesca Manfredi, Premio Campiello Opera Prima nel 2017, viene ora recuperato mercoledì 17 aprile alle 18 sempre al Museo Diocesano di Vicenza. L’appuntamento fa parte della rassegna “Tessitrici di Storie” curata da BaldiLibri.

Il nuovo romanzo di Francesca Manfredi si intitola “Il periodo del silenzio“ e dialogherà con lei Francesca Zilio Cambiagio. Ingresso libero fino all’esaurimento dei posti disponibili. Prenotazione consigliata a info@baldilibri.it o con messaggio whatsapp o sms al numero 338 394 6998. La nuova opera di Francesca Manfredi riavvolge il nastro della nostra vita, dal rumore assordante al silenzio, al potere del silenzio, in un mondo che non smette di parlare.

“Il periodo del silenzio“

La protagonista, Cristina Martino, è una giovane donna di ventotto anni, laureata in Archeologia che lavora, precaria, nella Biblioteca di Dipartimento dell’Università di Torino. La sua vita scorre monotona, con una famiglia ordinaria, senza traumi e senza particolari guizzi. Le storie d’amore di Cristina sono state poche e nessuna è poi durata molto, e, comunque, nessuna ha avuto esiti così drammatici, tranne una che le è rimasta dentro con una forma di dolenza irrisolta, come se, a dispetto di un’esplosione non troppo spettacolare, le polveri si rifiutino di depositarsi.

Daniele e Silvia

Nella vita della protagonista ci sono due persone in particolare: Daniele, con il quale ha una sorta legame, fatto di flirt; e poi Silvia, l’amica del cuore, che sembra il suo opposto, dal momento che, al contrario di Cristina, ogni cosa in lei sembra tendere all’evasione della norma, all’eccesso di vita. Ma, all’improvviso, accade qualcosa di inaspettato. Una sera, presa da un impulso inspiegabile, Cristina decide di eliminare i suoi profili social.

Un gesto senza motivazione apparente, non insolito, di certo non rivoluzionario: eppure, questa sarà la prima tappa del suo percorso verso il silenzio, perché, gradualmente, Cristina decide di smettere di comunicare. Anche nel suo ambiente di lavoro e di affetti, nella vita di tutti i giorni, Cristina si priverà delle parole, della voce, dei gesti, mantenendo una comunicazione dapprima essenziale e, infine, eliminando anche quella.

Smette così di parlare ai suoi genitori, a sua sorella.

Smette di parlare a Silvia, che non riuscirà a sostenere questa sua scelta.

Smette di parlare alle persone per strada, in biblioteca, persino a Daniele.

Cristina sembra scivolare sempre più in una forma di rarefazione, di invisibilità fisica, in cui il silenzio tende a diventare la scelta di una sparizione dal mondo. Ci sarà anche una schiera di persone che decide di emularla, una volta che un articolo sulla sua storia diventa virale, malgrado tutto.

Questo gruppo di “seguaci” la imita, attribuendo al suo silenzio significati universali e necessari, mentre nessuno sembra più sapere dove Cristina si trovi e se tornerà. Scritto in modo nitido e puntuale, questo romanzo, teso e potente, riflette sulla solitudine oppressa dal caos, sul vuoto comunicativo dei nostri rapporti, sulla forza che ancora può avere la parola, quando rinasce vergine e vera.

Francesca Manfredi

è nata a Reggio Emilia nel 1988 e vive a Torino. Insegnante alla Scuola Holden, ha collaborato all’antologia Brave con la lingua (2018), mentre suoi racconti sono apparsi sul “Corriere della Sera” e su “Linus”. Con la raccolta “Un buon posto dove stare” (La nave di Teseo, 2017) ha vinto il Premio Campiello Opera Prima ed è stata finalista al Premio Chiara, Premio Settembrini, Premio Berto e Premio Zocca Giovani. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo, “L’impero della polvere” (La nave di Teseo), ottenendo un notevole successo di pubblico e di critica.

