“Femminili frangenti”, l’ultimo libro di poesie di Carla Combatti

“Femminili frangenti”, la nuova raccolta di poesie della vicentina Carla Combatti

Giovedì 27 giugno alle 18 nel parco della sede della biblioteca Bertoliana di Villa Tacchi (viale della Pace 89) verrà presentato l’ultimo libro di poesie di Carla Combatti dal titolo “Femminili frangenti” (Cleup, 2024).

La nuova raccolta di poesie “Femminili frangenti”

L’appuntamento, intitolato “Sotto una cupola inviolata”, è il decimo della rassegna “Quartieri letterari”, che dal 2022 presenta autori contemporanei e le loro opere nelle biblioteche di pubblica lettura di Vicenza, con l’obiettivo di farli incontrare con i propri lettori, giovani e meno giovani. Sarà Valeria Mancini a dialogare con Carla Combatti su alcuni temi della sua raccolta legati al mondo femminile: sentimenti, assenze, perdite che investono l’esistenza. Insieme andranno alla ricerca di significati e di protezione, di bellezza e di condivisione del canto poetico, accompagnate dalla voce di Maria Rosa Ebene, cui saranno affidate le letture dei versi tratti dalla raccolta dell’autrice.

Carla Combatti

Carla Combatti è nata a Vicenza, dove risiede. Per molti anni ha lavorato alla Biblioteca civica Bertoliana. Affascinata dalle forme vegetali, coltiva piante sul suo terrazzo, fiori ad acquerello e poesia insieme agli amici di Clessidra Poetica. Le sue precedenti raccolte – “Canzoni per via” (2001), “Aracnidi pazienti” (2008), “Voci per recitato arboreo e floreale” (2013) – hanno ricevuto un premio e alcune segnalazioni.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo l’evento si svolgerà in biblioteca.

Per informazioni: 0444 578263, vtacchi.bertoliana@comune.vicenza.it

Vicenza, 24 giugno 2024

Fonte: UfficioStampa Comune di Vicenza