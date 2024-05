Da inizio giugno a fine di settembre più di cento appuntamenti per l’ESTATE D’EVENTI 2024, il progetto di rete curato dalla Città di Montecchio Maggiore per la proposta di iniziative culturali e di spettacoli dal vivo organizzati da una molteplicità di protagonisti attivi sul territorio, in stretta collaborazione e coordinamento con il Comune.

Momento centrale di questo coloratissimo cartellone sarà TEATRO MUSICA & DANZA AL CASTELLO, in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale ARTEVEN, con quattro spettacoli previsti nell’arena estiva del Castello di Romeo alle ore 21.15.

Montecchio Maggiore, Estate d’eventi 2024 programma:

Venerdì 5 luglio

Si inizia con il Concerto d’estate – tra boschi, valli e fiumi dell’Europa scandinava e orientale nel quale l’Orchestra di Accademia del Concerto di Montecchio Maggiore, composta da oltre trenta elementi diretti dal Maestro Maurizio Fipponi, esplora un emozionante repertorio di musiche sinfoniche scandinave e dell’Europa dell’est.

Mercoledì 10 luglio

Spettacolo inserito nel festival Visioni di Danza, il coreografo Luciano Padovani con la Compagnia Naturalis Labor mette in scena Le Tango des Malfaiteurs, ironico e spiritoso spettacolo sulle complicazioni umane delle relazioni e dell’amore, nel quale l’alfabeto di un teatro-danza vivace, vigoroso ed espressivo si fonde con il linguaggio del tango argentino.

Una comicità strepitosa caratterizza i due appuntamenti teatrali a chiusura della rassegna:

Mercoledì 24 luglio

Leonardo Manera propone Homo Modernus, spettacolo che unisce il sorriso alla concreta considerazione del nostro modo di vivere quotidiano.

mercoledì 31 luglio

Tornano invece a calcare il palco del castello dopo alcuni anni gli Oblivion con Oblivion Collection, cinque voci e una chitarra, il trionfo della parodia, i pezzi più divertenti del loro repertorio racchiusi in 90 minuti.

Il Castello di Romeo sarà anche lo scenario consueto di CINEMALCASTELLO con diciassette proiezioni nei mesi di luglio e agosto in una delle più amate rassegne del Veneto di cinema sotto le stelle, organizzata in collaborazione con il Gruppo Cinema della Parrocchia di San Pietro.

Estate d’eventi 2024: le proposte tra le mura medievali

l’apertura nel mese di giugno con le scuole di danza del territorio, con sette proposte aperte al pubblico nell’ambito del progetto IL CASTELLO PER LA DANZA 2024. Inoltre il concerto di sabato 15 giugno Note d’Estate del Coro La Sisilla per i 65 anni dalla sua fondazione. Una serata con la musica lirica sabato 29 giugno per Montecchio Città del Dono a cura di AIDO, ADMO e Donatori di Sangue Cav. Pietro Trevisan. Lo spettacolo teatrale di Lanfranco Fossà mercoledì 3 luglio per Vicenza For Children. Segue, il concerto tributo ai Dire Straits dei Cafè Racers il 6 luglio, a favore degli Amici del Quinto Piano della Fondazione San Bortolo.

Poi ancora, il grande concerto blues con Chris Cain & Luca Giordano Band il 27 luglio, a cura di Associazione Majoris e Pro Loco per la rassegna MONTECCHIO MAGGIORE LIVE. Infine un concerto con ospite Beppe Carletti dei Nomadi, organizzato da Karibu Baskin asd per giovedì 5 settembre.

ESTATE IN FAVOLA

Fitta la proposta nel giardino della Biblioteca, da tempo affermatosi come salotto culturale nell’estate montecchiana. La stagione inizia pensando a bambini e famiglie con il teatro di ESTATE IN FAVOLA. Rappresentazioni nei venerdì sera alle ore 21.00 a cura di Arteven su testi che sono diventati grandi classici per l’infanzia. Si inizia il 14 giugno con Fondazione Aida in Il mago di Oz; il 28 giugno Ensemble Vicenza Teatro in Alì Babà e i 40 ladroni. Prosegue il 12 luglio il Gruppo del Lelio in Il gatto con gli stivali; il 26 luglio Bam! Bam! Teatro in La guerra dei bottoni.

Quattro letture animate nel parco del Castello di Romeo nei lunedì di luglio in orario preserale alle 18.30 completeranno la rassegna per i bambini: il 1 luglio Ensemble Vicenza Teatro in Le avventure dei pirati. L’8 luglio Fondazione Aida in Il fuoco del drago, il 15 luglio Ensemble Teatro in Le avventure del piccolo Mowgli. Si conclude il 22 luglio Fondazione Aida in La bambina che ascoltava gli alberi.

Eventi della rassegna E…STATE CON LA BIBLIOTECA

Nella rassegna E…STATE CON LA BIBLIOTECA, oltre ad alcuni incontri con l’autore, tre saranno gli appuntamenti in via San Bernardino con il teatro e la letteratura tra agosto e settembre. Gli incontri: mercoledì 21 agosto la compagnia Gli Scavalcamontagne in Gioco al Massacro, tratto dal film “Carnage” di Roman Polański. Mercoledì 28 agosto Pipa & Pece in American Dust, dal grande romanzo di Richard Brautigan. Mercoledì 4 settembre Anna Zago in Eroine, dove le donne dei grandi poemi epici raccontano il mito dalla prospettiva femminile.

Estate d’eventi 2024 con: TEATRO IN GIARDINO

Sei saranno gli spettacoli, sempre nel giardino della biblioteca, in alcuni giovedì sera tra luglio e settembre, con alcune tra le più interessanti compagnie vicentine di teatro amatoriale in scena per TEATRO IN GIARDINO. Rassegna nata nel 2023 da una bella collaborazione con il Comitato vicentino di F.I.T.A. e con il coordinamento de Gli Scordati: giovedì 4 luglio Teatrando di Montecchio Maggiore in Ecco la sposa. Giovedì 11 luglio La Calandra di Dueville in Fortuna cieca. Giovedì 25 luglio La Stranizza di Sovizzo in Ciak sipario! schegge di cinema a teatro. Giovedì 1 agosto Lunaspina di Montecchio Precalcino in Di tabacco si vive. Giovedì 29 agosto La Pusterla di Monticello Conte Otto in Non ti pago. Infine giovedì 5 settembre L’archibugio di Lonigo in Paolo Orgiano.

Da segnalare un ultimo evento nel giardino della biblioteca, per la sezione Stories del Montecchio Maggiore Live, sabato 20 luglio, l’incontro tra musica e letteratura con Catfish strilla il Blues. Uno spettacolo costruito sui racconti blues di Edoardo “Catfish” Fassio e sulla chitarra di Mark “Slim” Carraro.

ABILITANTE SOCIAL FEST

Terzo palcoscenico fondamentale per la nostra ricca estate sarà ancora una volta il parco pubblico di via Volta. Il parco ospiterà l’ABILITANTE SOCIAL FEST, curato dalla Cooperativa Piano Infinito. Tantissimi appuntamenti da giugno a settembre tra concerti, spettacoli teatrali, animazione per bambini. Ma anche incontri, convegni e tutto quello che stimola le relazioni, l’inclusione e la socialità.

Meritano una segnalazione due eventi in Villa Cordellina Lombardi che hanno il patrocinio del Comune. Ovvero: l’incontro del 9 giugno con la giornalista Rula Jebreal, moderatore Luca Telese, per la rassegna Sorsi d’Autore a cura di Fondazione AIDA con Istituto Ville Venete. E lo spettacolo del 30 luglio “Un libero cercare” con la cantante Teresa De Sio per la rassegna Posto Unico.

Non mancheranno infine le feste di piazza, con le sagre patronali, eventi di street food e grandi eventi da tanti anni caratterizzanti l’estate montecchiana come Montecchio Marittima nell’area iconica dell’ex BOOM dal 31 luglio al 4 agosto e la Notte Bianca nelle piazze Carli e Fraccon dal 30 agosto al 1 settembre.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti i dettagli e gli aggiornamenti consultare:

www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

www.myarteven.it

Per informazioni:

Ufficio Cultura Comune di Montecchio Maggiore – Via Roma, 5

tel. 0444 705768 / 769 (da lunedì a venerdì 9.00-12.30)

cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it – www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

Montecchio Maggiore, 30 maggio 2024

Fonte: Hassel Omnichannel Ufficio Stampa Comune di Montecchio Maggiore (VI)

